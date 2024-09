Papež in imam za mir in s pozivom k ukrepanju proti okoljski krizi

Papež Frančišek je včeraj v glavnem mestu Indonezije Džakarta, kjer je daroval mašo na osrednjem nogometnem stadionu pred približno 80.000 verniki, posvaril pred uporabo religije za povzročanje konfliktov, v skupni izjavi z velikim imamom Nasarudinom Umarjem je poudaril tudi pomen skupnih vrednot različnih verstev za spodbujanje sprave in miru. Papež in veliki imam sta skupno izjavo, ki predstavlja enega od vrhuncev Frančiškovega tridnevnega obiska v Indoneziji, podpisala v mošeji Istiqlal, največji v jugovzhodni Aziji.

3 odstotki prebivalstva so katoličani.

»Globalni pojav razčlovečenja še posebno zaznamujejo obsežno nasilje in konflikti. Skrb vzbujajoče je, da se za dosego ciljev pogosto zlorablja religijo,« piše v izjavi. In še: »Vloga religije bi morala vključevati spodbujanje in ohranjanje dostojanstva vsakega človeškega življenja.« Tudi v nagovoru pred voditelji vseh šestih glavnih verstev v državi – islama, protestantizma, katolicizma, budizma, hinduizma in konfucionizma – je Frančišek poudaril pomen enotnosti. Le enotni namreč lahko po njegovih besedah porazimo kulturo nasilja in brezbrižnosti.

Deklaracija okoljsko krizo označuje za grožnjo človeštvu in poziva k odločnemu ukrepanju.

Tako v nagovoru kot izjavi je papež izpostavil še pomen varstva okolja. Deklaracija okoljsko krizo označuje za grožnjo človeštvu in poziva k odločnemu ukrepanju proti globalnemu segrevanju. »Človeško izkoriščanje stvarstva, našega skupnega doma, je prispevalo k podnebnim spremembam,« piše v izjavi, ki opozarja na uničujoče posledice segrevanja, kot so naravne katastrofe in nepredvidljivi vremenski pojavi.