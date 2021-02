Pa saj ni res: potrdili novi novi koronavirus

Čeprav je virus sars-cov-2 med nami že več kot eno leto, se ga še vedno drži besedna zveza novi koronavirus. A kot kaže, bo odslej rezervirana za nov virus iz družine koronavirusov. Na Tajskem so namreč v krvi petih netopirjev potrdili prisotnost virusa, ki je v 91,55 odstotka identičen virusu sars-cov-2. Novi virus so poimenovali RacCS203.



Dobra novica je, da naj se ne bi prenašal na ljudi, ker se ne more vezati na receptor ACE2 v človeških celicah, prek katerega v človeško telo vstopa virus sars-cov-2.



Ugotovili so, da so protitelesa v krvi okuženih netopirjev in luskavcev učinkovita pri nevtralizaciji virusa sars-cov-2. Strokovnjaki ugibajo, da koronavirusi, ki izhajajo iz netopirjev, ne morejo okužiti ljudi, da koronavirusi razvijejo zmožnost prenosa na ljudi prek prenosa na posrednika, kot je na primer luskavec. Pri teh virus tako mutira, da se lahko veže na receptorje v človeških celicah. Te domneve naj bi se skladale z ugotovitvami Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), da je pandemija virusa sars-cov-2 nastala naravno in da virus ni ušel iz laboratorija na Kitajskem.



Raziskovalci, ki so pregledovali kri netopirjev na Tajskem, so med drugim ugotovili, da je virus RacCS203 genetsko najbolj podoben virusu RmYN02, ki pa je v 93,6 odstotka identičen virusu sars-cov-2. Njihove ugotovitve nakazujejo, da se podobni virusi ne nahajajo le na Kitajskem in Japonskem, kot se je do zdaj domnevalo, ampak tudi na širšem območju jugovzhodne Azije. Najbolj soroden doslej odkriti virus virusu sars-cov- je sicer RaTG, s katerim sta podobna v 96 odstotkih.

