Od leta 2018 skušata ugotoviti, kje je njuna hčerka Sara: v grobu so našli steklenico in štiri kosti

Novinarji Centra za raziskovalno novinarstvo (CIN) so snemali dokumentarni film »Kje je Sara?« ki se že več let ukvarja z iskalno akcijo Aleksandre Blagojević in Miša Kuprešanina, ki iščeta grob njunega otroka, ki je umrl 8. septembra 2018.

Aleksandra se je novinarjem javila z zgodbo, da je otroka rodila v Univerzitetnem kliničnem centru srbske republike v Banja Luki, a po treh dneh so ji tam povedali, da je otrok umrl. Ko je hotela videti otrokovo truplo, so ji povedali, da so jo že pokopali.

»Nikoli je nisem videla, ne žive in ne mrtve. To je največja težava. Trenutek, ko veš, da nisi imel priložnosti, da v nekem trenutku vidiš svojeg aotrka. Mnogo lažje bi mi bilo, da bi otroka videla, ovonjala, vsaj nekaj,« je dejala Aleksandra. Kamere so sledile Aleksadri in Milošu, ki se borita z mlini na veter in institucijami. Do trenutka objave dokumentarca pa niso uspeli najti groba in otrokovega trupla.

Aleksandra je razkrila, da je med nosečnostjo redno hodila na kontrole in ugotovila, da ima povečano količino plodovne vode. Ginekolog jo je napotil na dodatne ultrazvočne preiskave, a v dveh tednih ni uspela priti do pregleda, saj je bil zdravnik na letnem dopustu. Ko je končno prišla do pregleda, so jo vprašali, zakaj je čakala tako dolgo, saj se je količina plodovne vode še dodatno povečala, zdravnica pa je predlagala hospitalizacijo.

Nosečnico so želeli premestiti v beograjsko bolnišnico, a je ta še pred premestitvijo dobila popadke, sledil je carski rez. Aleksandra trdi, da je bila med porodom budna, a da ni slišala otroškega joka. Miloš je povedal, da mu je sestra čestitala in povedala, da je na svet prijokala deklica težka 1900 gramov, velika pa je bila 45 centimetrov. Deklico naj bi nato dali v inkubator.

Aleksandrina oče in sestra sta otroka videla v inkubatorju, naslednji dan pa je zdravnik novopečenima staršema povedal, da je prišlo do zapletov, ker otroku manjka del prebavnega trakta in da je zato treba otroka premestiti v Beograd. Čez dva dni pa so ju obvestili, da je otrok umrl. Aleksandra je zapustila bolnišnico brez točnih informacij o tem, kaj se je zgodilo z njunim otrokom.

Kje je truplo?

Starša ne moreta sprejeti dejstva, da ju nihče v bolnišnici ni vprašal, kaj naj naredijo s truplom. V bolnišnici pojasnjujejo, da v primeru, če starši ne prevzamejo otrokovega trupla, ga pokopljejo na mestno pokopališče poleg ostalih novorojenčkov. Sarini starši so našli pogrebnika, ki jima je povedal, kje je pokopana deklica. Ko so grob odprli, so doživeli šok, saj so v grobu našli steklenico kokakole in štiri kosti. DNK analiza je pokazala, da kosti ne pripadajo njuni deklici. Na pokopališču trdijo, da je ob prejetju trupla pisalo, da gre za »otoka Aleksandre Blagojević«. Trupelce naj bi pokopali šele mesec po prevzemu, v zvezi s tem pa naj jih ne bi nihče kontaktiral. Kje točno je Sara pokopana, niso znali pojasniti.