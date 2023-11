Potem ko so na Islandiji v zgolj 48 urah zaznali kar 1485 potresnih sunkov, so oblasti v soboto zaradi »neizbežnega« izbruha vulkana Fagradalsfjall razglasile izredne razmere ter evakuirale okrog 4000 prebivalcev mesta Grindavik, ki bi ga lahko po napovedih strokovnjakov izbruh povsem uničil. Večina evakuiranih, ki so morali domove zapustiti tako rekoč čez noč, si je začasna bivališča poiskala pri sorodnikih in prijateljih na različnih koncih države, za 200 evakuiranih pa je poskrbel Rdeči križ.

Mnogi so morali za seboj pustiti domače živali, tako so včeraj ostale brez hrane in vode, lastniki pa trepetajo, kaj bo z njimi, ko bo izbruhnil vulkan. Pomagati jim niso mogli, saj nihče ni imel vstopa v mesto. Oblasti pozorno spremljajo dogajanje pod površjem in opozarjajo, da lahko vulkan izbruhne vsak trenutek.

Voditelj komaj ostal na nogah

Kako močno se te dni tresejo tla na Islandiji, je posnelo več televizijskih kamer. Tako je denimo novinar lokalne televizije zaradi sunka moral prekiniti pogovor z županom Grindavika, tla so se močno stresla tudi sredi informativne oddaje, in to tako zelo, da je voditelj komaj ostal na nogah, med neko pogovorno oddajo na televiziji pa so se voditelj in gosta več sekund majali vsak na svojem stolu, medtem ko je bilo v ozadju videti druge zaposlene, ki so zbežali ven.

Mnogo cest je neprevoznih, saj jih prepredajo globoke in široke razpoke, vdrli so se pašniki in pobočja, razpokale stavbe.

Pogosto in močno tresenje tal je že poškodovalo infrastrukturo, mnogo cest je neprevoznih zaradi globokih in širokih razpok, vdrli so se pašniki in cela pobočja, razpokale stavbe. »Na Islandiji vulkanska aktivnost ni nič nenavadnega, a česa takšnega kot zdaj na tem polotoku še nismo videli. Pod površjem se je nabrala ogromna količina magme in premika se zelo hitro,« je dejala Sara Barsotti z islandskega meteorološkega inštituta.