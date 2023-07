Novi planet je kot ogromno zrcalo, od nas oddaljen 260 svetlobnih let

Okoli 260 svetlobnih let proč je edinstven planet, ki zaradi svoje posebne sestave odbija kar 80 odstotkov svetlobe, to pa pomeni, da gre za najbolj odsevno nebesno telo, kar so jih kdaj odkrili. Sicer ni v našem osončju, zato ga imenujemo eksoplanet, njegov premer pa je okrog 4,7-krat večji od Zemljinega.

Do zdaj nismo odkrili še nič podobnega, ne mi ne naši kolegi z drugih koncev sveta.

LTT9779b, kot so ga poimenovali, kroži neverjetno blizu svojega sonca, zato temperatura na površju doseže približno 1800 stopinj Celzija. Znanstvenikom se med drugim tako zdi nenavadno, da sploh ima atmosfero. Oblaki, ki jih sestavlja voda, tako kot je to na Zemlji, tam ne bi obstali, zato raziskovalci z zasebne univerze Diego Portales v Čilu sklepajo, da so oblaki tega planeta sestavljeni iz titana in silikatov. »Menimo, da tudi znotraj teh oblakov lahko nastanejo kondenzacija in kapljice, te pa nato padejo na površje. Na nekaterih območjih tako pada titanov dež,« je povedal James Jenkins z omenjene univerze. Da gre za izjemno zanimivo odkritje in edinstven planet, se strinja tudi Sergio Hoyer, francoski astronom, ki prav tako preučuje LTT9779b: »Do zdaj nismo odkrili še nič podobnega, ne mi ne naši kolegi z drugih koncev sveta. Nebesno telo, ki deluje skorajda kot ogromno ogledalo, je nekaj neverjetnega.« Njegova kolegica Vivien Parmentier je dodala, da planet, ki kroži tako blizu svojega sonca in ima obenem atmosfero, sploh ne bi smel obstajati, vsaj glede na ugotovitve, ki so jih znanstveniki do zdaj zbrali in preučili.

Njegova atmosfera ni podobna naši. FOTO: Amir Cohen/Reuters

»Planeti s takšno temperaturo ne morejo tvoriti oblakov, zato je njihova površina videti kot oglje, a v primeru našega novega planeta to omogoča prav njegova sposobnost odbijanja svetlobe, zaradi česar se ne segreva preveč in je lahko ohranil atmosfero,« je pojasnila Parmentierjeva, ki je nad odkritjem navdušena. LTT9779b je sicer eden od več kot 5000 planetov zunaj našega osončja, ki so jih astronomi do zdaj odkrili, večina pa se jih močno razlikuje od naše osmerice.