Neusmiljene poplave zahtevale smrtno žrtev: kljub hitri akciji ga niso uspeli rešiti

Poplave, ki so prizadele avstrijsko Koroško, so zahtevale smrtno žrtev. V reki Glina je blizu Gospe Svete severno od Celovca danes utonil en človek, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Kljub hitri reševalni akciji gasilcev in potapljačev mu niso uspeli rešiti življenja. Na avstrijskem Koroškem in Štajerskem je sicer prenehalo deževati in danes odstranjujejo posledice poplav, ostaja pa nevarnost zemeljskih plazov.

Na avstrijskem Koroškem so poplave prizadele pet od desetih okrožij. Potem ko je prenehalo deževati in so se vodostaji rek znižali, na območju zaradi razmočenega terena ostaja nevarnost zemeljskih plazov. Po podatkih deželnega kriznega štaba so do danes popoldne zabeležili 80 večjih zemeljskih plazov. Zgolj v okrožju Velikovec je moralo domove zapustiti več kot 200 ljudi.

Šentpavel v Labotski dolini FOTO: Louisa Off Reuters

Hidrologi pričakujejo, da se bodo vodostaji kmalu znatno znižali na večini rek. Izjema sta Glina in spodnji tok Krke, kjer so vodostaji domnevno že dosegli največje vrednosti, a ni pričakovati, da se bodo kmalu znižali. Tudi na avstrijskem Štajerskem so se gladine večine rek in potokov že znižale.

Zabeležili veliko plazov

Mura je po navedbah pristojnih oblasti pri kraju Cmurek ob meji s Slovenijo dosegla pretok 1200 kubičnih metrov na sekundo, kar je največ v zadnjih desetih letih. Ta reka je prestopila bregove blizu tamkajšnjega avtokampa. Pričakovati je, da bo vodostaj Mure v prihodnjih urah ostal enak ali se bo malo znižal.

Tudi na avstrijskem Štajerskem skrbi povzročajo zemeljski plazovi. Do danes dopoldne so jih zabeležili 280, nekateri med njimi pa ogrožajo hiše ali infrastrukturo. Do danes popoldne so v tej avstrijski zvezni deželi evakuirali 82 ljudi. Zaradi zemeljskih plazov so uničene številne lokalne vodovodne cevi, zlasti na jugovzhodu Štajerske.