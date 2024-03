Nekateri evropski poslanci plačani za širjenje ruske propagande?

Predsednik belgijske vlade Alexander de Croo je pred svojimi poslanci razkril, da so nekateri evropski politiki za širjenje ruske propagande prejeli plačilo, poroča portal 24ur. Ta informacija je v evropskem parlamentu precej razburkala vzdušje.

Preiskani naj bi bili vsi politiki, ki so dajali intervjuje za portal Voice of Europe, proti kateremu je Češka zaradi domnevnega širjenja ruske propagande uvedla sankcije.

Med intervjuvanci novinarjev omenjenega portala sta bila tudi slovenska politika Janez Janša in Milan Zver. Slednji je zavrnil namigovanja, da je bil vključen v propagando samo zato, ker je dal intervju za portal. Kakršnokoli plačilo za intervju zavrnil: »Noben nam niti ponudil ni nikakršne usluge, plačila ali česar drugega v zameno za intervjuje. Če bi, bi ga takoj prijavili organom pregona.«

»Podpiram preiskavo glede ruskega vpliva na evropski medijski prostor, ki so jo že predlagale nekatere politične skupine v evropskem parlamentu. Če je prihajalo do zlorab in podkupovanj naj se ta imena takoj, še pred volitvami objavijo,« je dodal Zver.