Neeksplodirana granata v prsnem košu

Obtičala mu je v prsnem košu, zagozdila se je tik pod srcem, toda ukrajinski vojak je po zaslugi izkušenega kirurga živ in zdrav. Kot poročajo z ukrajinskega ministrstva za obrambo, sta nadvse zahteven poseg nadzorovala tudi dva vojaka, ki sta skrbela za varnost medicinskega osebja, kirurg pa je eksplozivno telo varno odstranil iz telesa mladega moškega.

Granato sta po odstranitvi nevtralizirala navzoča vojaka.

Šlo je za granato VOG, dolgo štiri centimetre, kje so vojaka operirali in kako se je sploh ranil, pa pristojni ne razkrivajo, je pa vsekakor čudež, da granata ni takoj eksplodirala. Nedvomno pa se bo junaško dejanje Andriija Verbe, generalmajorja in enega najbolj izkušenih kirurgov oboroženih sil, zapisalo v učbenike. Nadvse zahteven in nevaren poseg je povrhu zaradi možnosti eksplozije opravil brez t. i. elektrokoagulacije, s katero med posegi običajno nadzorujejo krvavitve, vojak, ki naj bi bil star 28 let, pa po odstranitvi grozljivega tujka ni več v smrtni nevarnosti in je že začel rehabilitacijo. Kirurg je po odstranitvi granate z njo še za hip poziral za zgodovinsko fotografijo, eksplozivno telo pa takoj zatem predal v roke navzočih vojakov.

Kot so ponosno sporočili z ukrajinskega ministrstva za obrambo, so kirurgi ukrajinskih oboroženih sil vrhunsko izurjeni in izredno izkušeni, podobne posege so menda izvedli že na afganistanskih bojiščih.