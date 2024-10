11 ljudi kljub pomoči umrlo, največ smrti je sejal narezek

Okužbe s hrano čez lužo so v zadnjem času sprožile velik preplah, predvsem skrb vzbujajoči pa so smrtni primeri, ki so jih našteli kar enajst. Več deset ljudi v ZDA se je okužilo z bakterijo E. coli po zaužitju priljubljenih McDonald'sovih hamburgerjev; ena oseba je umrla, 59 ljudi je bilo hospitaliziranih. Deset ljudi je umrlo zaradi izbruha listerije, ki so jo zaužili z narezkom, 93 ljudi v dvanajstih državah pa se je okužilo s salmonelo iz jajc.

93 OKUŽENIH s salmonelo iz jajc.

Obstajajo različne vrste bakterije E. coli, ki jo najdemo v hrani, vodi ter črevesju ljudi in živali, pojasnjujejo strokovnjaki. Nekatere oblike lahko povzročijo bolezen pri ljudeh; simptomi se običajno začnejo od tri do štiri dni po zaužitju okužene hrane ali vode. Oblika E. coli, ki proizvaja šigov toksin, sev, ugotovljen v izbruhu v McDonald'su, povzroča hude želodčne krče, drisko, ki je pogosto krvava, in bruhanje. Ljudje lahko imajo resne težave z ledvicami. Listerija se prenaša prek hrane, zanimivo pa je, da živi v hladnem in vlažnem okolju, zato se lahko razmnožuje tudi v hladilniku.

Tudi zunaj črevesja

Obstajata dve vrsti listerije, črevesna in invazivna. Črevesno je težje diagnosticirati, simptomi, kot sta driska in bruhanje, pa se običajno začnejo v enem dnevu po zaužitju okužene hrane in običajno trajajo do tri dni. Črevesni simptomi so navadno blagi, vendar nekateri razvijejo invazivno obliko, kar pomeni, da se razširi zunaj črevesja. Okuženi lahko pričakujejo vročino, bolečine v mišicah in utrujenost kot pri gripi, glavobol, otrdel vrat, zmedenost, izgubo ravnotežja. Približno eden od šestih ljudi z invazivno listerijo umre. Invazivna bolezen med nosečnostjo običajno povzroči spontani splav, mrtvorojenost, prezgodnji porod ali smrtno nevarno okužbo novorojenčka.

Salmonela je najpogostejša povzročiteljica smrti zaradi okužb, prenosljivih s hrano. Živi v prebavnem traktu ljudi in živali. Bolezen se sproži z zaužitjem onesnažene hrane, pitjem ali stikom z vodo ali iztrebki. Simptomi okužbe se lahko razvijejo že po šestih urah, najpozneje po šestih dneh. Večina bolnih ljudi ima želodčne krče in vodeno drisko, ki lahko vsebuje kri ali sluz, nekatere pa doletijo še glavobol, slabost, bruhanje in izguba apetita. Običajno si opomorejo brez zdravljenja po štirih do sedmih dneh, nekateri pa zbolijo za hujšo obliko, ki zahteva zdravljenje ali hospitalizacijo, največkrat otroci, mlajši od petih let, starejši ter ljudje z oslabljenim imunskim sistemom.