Na prostost so izpustili Oscarja Pistoriusa

Nekdanjega južnoafriškega atleta Oscarja Pistoriousa so danes pogojno izpustili na prostost po skoraj 11 letih, odkar je bil obsojen umora svoje tedanje partnerice Reeve Steenkamp, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pistorius je po informacijah oblasti že doma, mati žrtve pa je zapisala, da v svojem žalovanju »prestaja doživljenjsko ječo«.

Zdaj 37-letni Pistorius je 14. februarja 2013 svojo tedanjo izbranko, diplomirano pravnico in manekenko, štirikrat ustrelil skozi kopalniška vrata svoje vile v Pretorii.

Tedanjega zvezdniškega sprinterja so obsodili na 13 let in pet mesecev zaporne kazni, sojenje pa je pritegnilo ogromno pozornosti.

Vztraja, da jo je zamenjal za vlomilca

Sprinter, ki so mu obe nogi amputirali v otroštvu, je med pričanjem večkrat dejal, da je punco zamenjal za vlomilca. Sodišče je njegove dokaze zavrnilo in ga obsodilo umora.

Novembra lani mu je komisija po osmih letih prestajanja kazni v zaporu odobrila pogojni izpust, pri čemer je ugotovila, da je izpolnil minimalne zahteve za ta postopek po južnoafriški zakonodaji.

Pistorious po poročanju AFP ne sme govoriti z mediji, kar je eden od pogojev njegovega pogojnega izpusta.

Ob izpustu je mati umorjene Reeve Steenkamp, June Steenkamp, v izjavi za javnost zapisala, da je ona tista, ki v svojem žalovanju »prestaja dosmrtno ječo«.

V času umora je bil sicer Pistorius na vrhuncu svoje kariere. Na paraolimpijskih igrah v Londonu je leta 2012 osvojil dve zlati in eno bronasto kolajno. Skupaj je na svojih karbonskih protezah osvojil šest zlatih kolajn na POI (Atene 2004, Peking 2008).