Mnogi vozniki to storijo takoj, a v tej evropski državi je strogo prepovedano

Ko temperature padajo in prihaja hladnejše vreme, se vozniki soočajo z izzivi, kot je strganje zaledenelih stekel zgodaj zjutraj. Mnogi takoj vklopijo ogrevanje v avtu, da bi hitreje ogreli vozilo in odmrznili stekla. Kljub nizkim temperaturam pa v Nemčiji velja prepoved ogrevanja avtomobila, ko ta ne vozi, kar je treba spoštovati, saj sicer lahko dobite visoko kazen.

Ob neupoštevanju pravil je kazen 80 evrov

Tudi če se znajdete v daljšem prometnem zastoju ali stojite na parkirišču, mora ogrevanje avtomobila ostati izklopljeno, navaja Fenix ​​​​Magazine.

To ureja nemški zakon o cestnem prometu v poglavju »Varstvo okolja, prepoved vožnje ob nedeljah in praznikih«, kjer je navedeno, da je treba zmanjšati hrup in emisije izpušnih plinov.

Ob tem pa je prepovedano tudi delovanje motorja ob mirovanju vozila. Ob neupoštevanju pravil je kazen 80 evrov. A ne le na javnih površinah, tudi na zasebni lastnini mnogi mislijo, da so izvzeti iz teh pravil. Toda v skladu z državnim zakonom o nadzoru emisij je vsako nepotrebno delovanje motorja prepovedano, ne glede na to, kje avtomobil je.