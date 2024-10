Kamala Harris je dobrega zdravja, vseeno pa ima dve zdravstveni tegobi

Aktualna ameriška podpredsednica in predsedniška kandidatka Kamala Harris je »odličnega zdravja«, je odločil njen zdravnik Joshua R. Simmons, njegove ugotovitve pa je z javnostjo delila Bela hiša. Harrisova sicer trpi za sezonskimi alergijami in je kratkovidna, na njenem zadnjem zdravniškem pregledu, kjer so ji odvzeli tudi kri, pa se je odlično odrezala in nobeden od izvidov ni pokazal ničesar, kar bi moralo kogar koli skrbeti, je še dejal Simmons.

»Podpredsednica nosi kontaktne leče, jemlje vitamin D3 in občasno tudi zdravila, ki lajšajo simptome alergij, nekatera ji predpiše zdravnik, za druga ne potrebuje recepta. Njena prehrana je izjemno zdrava, Harrisova ne uživa tobaka, alkohol pa zgolj občasno in v zmernih količinah,« pravi njen osebni zdravnik, ki ob tem ugotavlja, da Harrisova »premore fizično in mentalno zdravje, potrebno za uspešno predsedovanje«.

Spregovoril Sanjay Gupta

Objavo ugotovitev je za CNN komentiral glavni dopisnik s področja zdravja Sanjay Gupta, nevrokirurg, ki je prepričan, da je bolj kot to, kaj je zdravnik Harrisove v poročilu zapisal, pomembno to, česar ni. »V poročilu ne najdemo omembe sladkorne bolezni, visokega krvnega tlaka, visokega holesterola, srčno-žilnih bolezni, bolezni pljuč, raka. Kamala Harris je fizično zmožna opravljati delo predsednika, za katerega vemo, da je izjemno zahtevno tudi fizično,« pravi Gupta.

Trump informacij o svojem zdravju javnosti ni obelodanil. FOTO: Mike Blake/Reuters

Harrisova je seveda pozvala republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, naj tudi sam obišče zdravnika, njegove ugotovitve pa predstavi javnosti. Trump bo s svojimi 78 leti, če bo prihodnji mesec na volitvah zmagal, ob Joeju Bidnu postal najstarejši predsednik ZDA.