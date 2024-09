Je v tem prihodnost? Na strehi BMW-ja postavili revolucionarno vetrno elektrarno

Mini, ki je parkiran na vrhu tovarne BMW v angleškem Oxfordu, ni več edini nenavadni prizor, na katerega naletijo mimoidoči; zdaj se mu je na strehi pridružila prva »nepremična« vetrna elektrarna v Združenem kraljestvu. Naprava, ki jo je zasnovalo podjetje Aeromine Technologies, ni podobna tradicionalni vetrni turbini, saj nima velikih lopatic rotorja. Namesto tega ima velik osrednji steber in navpične aeroprofile, podobne tistim na letalskih krilih.

S takšno obliko se ustvari vakuumski učinek. Naprava, ki je nameščena na robu stavbe in usmerjena proti vetru, še bolj pospeši veter, ki teče globlje v enoto, kjer nastane območje nizkega tlaka za sredinskim stebrom. Zrak potuje skozi dno enote, kjer se skriva propeler, ki podobno kot običajna vetrna turbina vrti generator, ta pa iz kinetične energije proizvaja elektriko.

Je del načrta za zmanjšanje ogljičnega odtisa

Namestitev turbine na streho obrata BMW v Oxfordu je del načrta za zmanjšanje ogljičnega odtisa: po mestu so doslej postavili še več sončnih elektrarn. A medtem ko je bil ta projekt uspešen, je težava v tem, da na Otoku v zimskih mesecih ni tako sončno. Toda v tem času zna biti precej vetrovno.

»Naša tehnologija vetrne energije je zasnovana tako, da brezhibno deluje skupaj s solarnimi sistemi, s čimer maksimira proizvodnjo obnovljive energije s streh,« je povedal generalni direktor družbe Aeromine Claus Lønborg. Po njegovih besedah bi lahko zasnova turbine brez lopatic pomagala tudi pri reševanju težav s hrupom in vibracijami, lahko pa bila tudi potencialna rešitev problema, ki ga že dolgo povezujejo s klasičnimi vetrnimi turbinami – njihovega vpliva na divje živali, predvsem ptice. Čeprav vetrne turbine vsako leto ubijejo sorazmerno majhno število ptic v primerjavi z lačnimi domačimi mačkami ali trčenji v stavbe, je to še vedno zelo skrb vzbujajoče, še posebno če gre za ranljive vrste.

Minijev obrat v Angliji ima na strehi kar dve nenavadnosti. FOTO: BMW

Nepremična vetrna turbina bi bila lahko ena od rešitev tega problema, a odstranitev starih vetrnih elektrarn in njihova menjava še zdaleč nista poceni. Tisti, ki želijo narediti vetrne turbine varnejše, so morali biti ustvarjalni: ponekod so lopatice opremili s črtami, drugod pa so postavili velike ptičje krmilnice.