Izraelske sile streljale na pripadnike misije ZN

Mirovna misija Združenih narodov v Libanonu (Unifil) je danes sporočila, da so izraelske oborožene sile streljale na eno od njihovih patrulj na jugu Libanona v bližini vasi Ajtarun ob izraelski meji, pri čemer žrtev ni bilo.

Pred tem so z območja prihajala tudi poročila o izmenjavi ognja med izraelsko vojsko in oboroženim gibanjem Hezbolah.

Unifil je obsodil napad na pripadnike svojih mirovnih sil in ga v sporočilu na omrežju X označil za »zelo zaskrbljujočega«. »Vse strani odločno opozarjamo na obveznost, da zaščitijo mirovnike in se izogibajo ogrožanju vseh, ki si prizadevajo za vzpostavitev stabilnosti,« so zapisali.

zraelska zračna obramba je po navedbah izraelske vojske sestrelila raketo. FOTO: Karamallah Daher, Reuters

Unifil je obsodil napad na pripadnike svojih mirovnih sil.

Ni preletela izraelskega ozemlja

Medtem je danes ponoči in v zgodnjih jutranjih urah potekala izmenjava ognja med izraelskimi silami in oboroženimi pripadniki libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah.

Izraelska zračna obramba je po navedbah izraelske vojske sestrelila raketo, ki je bila iz južnega Libanona izstreljena na izraelski brezpilotni letalnik, vendar slednji ni bil poškodovan. Raketa sicer ni preletela izraelskega ozemlja, je danes sporočila vojska in dodala, da je v odgovor napadla cilje Hezbolaha v južnem Libanonu.

Na izraelsko-libanonski meji je po petkovem začetku začasnega premirja v Gazi sprva prav tako zavladalo napeto premirje. Dogovor o prekinitvi ognja v Gazi se sicer ne nanaša na izraelsko-libanonsko mejo. Vir blizu Hezbolaha, zaveznika palestinskega gibanja Hamas, je dejal, da se bo šiitska skupina »držala premirja, dokler se ga bodo držali Izraelci«.