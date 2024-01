Elon Musk: V človeške možgane smo vgradili čip

Milijarder Elon Musk je na družbenem omrežju X objavil, da je njegovo podjetje Neuralink uspešno vgradilo brezžični čip v človeške možgane. »Začetni rezultati kažejo živčne impulze, pacient se počuti dobro,« je zapisal.

Prvi produkt Neuralinka se imenuje Telepathy in omogoča, da posameznik z mislimi nadzira računalnik, prek njega pa katero koli drugo napravo. Prvi uporabniki naj bi bili tisti, ki so izgubili ude. »Predstavljajte si, da bi Stephen Hawking komuniciral hitreje kot strojepisec ali dražitelj. To je cilj,« je še zapisal.

Cilj podjetja je, da bi pomagali tistim z nevrološkim stanjem, Neuralink pa ni prvo podjetje, ki je vgradilo čip v možgane.

Muskovemu podjetju je ameriška agencija FDA dala dovoljenje za testiranje čipa na ljudeh in za začetek šestletne študije. Pacientom bodo s kirurškim posegom vstavili čip v del, ki nadzoruje kretnje. Namestil ga bo robot, nato pa bodo snemali in pošiljali signale aplikaciji s ciljem, da se omogoči ljudem nadzorovati kurzor na tipkovnici z mislimi.

Neuralink je v minulih letih izvajal testiranja na živalih. Musk pa je dejal, da se je treba, preden čip vgradijo v človeka, prepričati, da bo deloval dobro. Leta 2022 je v predstavitvi dejal, da je napredek hiter, in dodal, da bosta prvi dve aplikaciji namenjeni obnovi vida in temu, da omogočijo gibanje mišic. »Tudi če se je nekdo rodil slep, verjamemo, da mu lahko omogočimo vid,« je dejal.

V prvi reklami in predstavitvi Neuralinka so prikazali opico, ki je s čipom v možganih igrala računalniške igrice.

Muskove ambicije z Neuralinkom so se začele 2016. Razvijanje čipa, ki ga sestavlja na tisoče elektrod, je usmerjeno v cilj, da bi osebam, ki so paralizirane, vrnili motorične funkcije. S čipom bi radi zdravili demenco, parkinsonovo in alzheimerjevo bolezen.