Delfini se drug drugemu smehljajo

Znano je, da so delfini inteligentna in igriva bitja, do zdaj pa se ni še nihče tako podrobno poglobil v njihov čas za igranje, da bi opazil nenavadno posebnost, o kateri so se v svoji nedavno objavljeni študiji razpisali znanstveniki pod vodstvom evolucijske biologinje Elisabette Palagi z Univerze v Pisi.

Delfini so zelo igriva bitja. FOTO: Schankz/Getty Images

Ugotovili so, da se delfini pliskavke med igro med seboj pozdravljajo s posebnim odpiranjem ust, ki ustreza človeškemu smehljanju. Nasmehnejo se vsakokrat, ko zagledajo prijateljskega delfina, ta pa se jim v tretjini primerov nasmehne nazaj. »Signali odprtih ust in hitra mimika se večkrat pojavljajo v družinskem drevesu sesalcev, kar nakazuje, da je vizualna komunikacija igrala ključno vlogo pri oblikovanju zapletenih družbenih interakcij, ne samo pri delfinih, ampak pri mnogih vrstah,« je Palagijeva razložila, kako pomembno vlogo igra smehljanje v razvoju naše vrste. Delfini se sicer smehljajo le drugim delfinom. Kadar se igrajo s človekom, tega ne počnejo. Prav tako se nasmeh na obrazu običajno ne pojavi, če se igrajo sami.

Smehljajo se tudi surikate in sončni medvedi.

Znanstveniki so zabeležili 1288 delfinjih nasmehov, 92 odstotkov med igro delfina z delfinom. Med igro človeškega trenerja in delfina se je nasmeh pojavil le enkrat. Kot je razložila strokovnjakinja, so podobno smehljanje opazili pri nekaterih mesojedih živalih, kot so surikate in sončni medvedi. »Sproščena odprta usta, ki jih vidimo pri družabnih mesojedcih, na opičjih obrazih in celo pri človeškem smehu, so univerzalni znak igrivosti, ki pomaga živalim – in nam – signalizirati zabavo in se izogniti konfliktom,« je povedala. Znanstveniki v tej raziskavi niso posvečali pozornosti zvokom, ki jih delfini spuščajo med igro – te bodo temeljito raziskali v bližnji prihodnosti. »Ko se delfini igrajo skupaj, jim mešanica žvižganja in vizualnih znakov pomaga pri sodelovanju in doseganju ciljev, strategija, ki je še posebno uporabna med družabnimi igrami, ko so manj previdni pred plenilci,« je razložila zoologinja Livia Favaro, ki je prav tako sodelovala pri omenjeni raziskavi.