Bolel ga je trebuh, v treh mesecih je umrl. To so simptomi, ki jih ne smete prezreti

Moški iz Newcastla v Angliji je umrl za rakom le tri mesece potem, ko je zmotno verjel, da so njegove bolečine v trebuhu znak staranja, navaja Daily Mail.

»Ležerni odnos« do zdravja ga stal življenja

Dave Smith je več kot leto dni trpel zaradi bolečin v trebuhu in sprememb v odvajanju blata, preden je leta 2023 pristal na obisk pri zdravniku. Toda testi so pokazali, da ni imel nobene bolezni, ki bi prizadela njegovo črevesje. Šele januarja, ko se je 58-letnik sredi noči nenadoma zbudil v strahu, da ima srčni infarkt, so testi pokazali, da ima več tumorjev na jetrih in trebušni slinavki.

Žena Rachael je dejala, da ga je možev »ležerni odnos« do zdravja stal življenja. Pred približno dvema letoma in pol je Rachael opazila spremembe v Daveovem odvajanju blata, saj je blato postalo svetlejše barve in bolj smrdeče. »Najprej sva se temu smejala, ker je vedno, ko je šel na stranišče, smrdelo do te mere, da mi je postalo slabo,« je povedala.

Dave ni obiskal zdravnika do maja 2023, ko je šel na pregled za starejše od 50 let, leto po tem, ko so se mu prvič pojavile prebavne težave.

Testi so potrdili, da nima raka na črevesju, vendar je bila Rachael šokirana, ko so zdravniki odkrili, da je pred diabetesom, glede na to, da je bil v dobri formi. Mesec dni kasneje je opazila, da je Daveov trebuh otekel, pozneje pa je izvedela, da se je prijateljem pritoževal o bolečinah v trebuhu.

»Verjetno mi ni povedal, ker je vedel, da ga bom začela nadlegovati, naj gre spet k zdravniku,« je dejala. Dave, ki je imel običajno velik apetit, je potem prenehal jesti tudi svojo najljubšo hrano.

Drugo mnenje

Dave je nato obiskal drugega zdravnika, ki je rekel, da ima verjetno divertikulitis, stanje, ki lahko povzroči bolečine v trebuhu in običajno prizadene ljudi, ko se starajo. Januarja 2024 se je par odpravil na vožnjo z avtom, kar je Rachael opisala kot Daveov zadnji dan, ko je bil še v redu. Kasneje se je zbudil sredi noči in rekel: »V agoniji sem, počutim se, kot da imam srčni napad,« je dejal.

Z 79 kg na 54 kilogramov

Odpeljali so ga na urgenco, kjer so zdravniki sprva mislili, da gre za žolčne kamne, vendar je ultrazvok pokazal bulo blizu Daveovih jeter, in izkazalo se je, da ima Dave več tumorjev na jetrih in trebušni slinavki, ki pritiskajo na njegove žolčne kanale in preprečujejo njegovim jetrom filtriranje bilirubina, odpadnega produkta, za katerega je znano, da povzroča zlatenico. Davovo stanje se je hitro poslabšalo in v naslednjih dveh mesecih je njegova teža padla z 79 kg na 54 kg.

Davu so ponudili kemoterapijo, a jo je odklonil, potem ko so mu povedali, da je njegovo stanje hudo in da ne bo upravičen do nje, če bo še malo shujšal. Konec aprila je bil odpuščen iz bolnišnice in zadnje tedne je preživel doma z Rachael. Ko so jo vprašali, kaj svetuje drugim ljudem, pri katerih obstaja tveganje za razvoj raka trebušne slinavke, je Rachael odgovorila: »Jemljite svoje zdravje resno in bodite zagovornik lastnega zdravja«.