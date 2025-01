Bodo zaposleni del bolniške odsotnosti krili kar sami? »Prebivalci ne smejo več zboleti«

Da se tudi v drugih evropskih državah pojavljajo vedno večji izzivi pri zagotavljanju in financiranju zdravstvenih storitev prebivalstvu, sta v začetku tega tedna dokazali zgodbi iz Nemčije ter Italije.

Antonio Torchia, župan v mestu Belcastro na jugu Italije, natančneje v regiji Kalabrija, je svojim 1300 prebivalcem zapovedal, da enostavno ne smejo več zboleti. Naročil jim je, naj se »izognejo vsakršnim boleznim, ki zahtevajo zdravniški poseg, zlasti v nujnih primerih, in čim več počivajo«. Razlog za to tiči v dejstvu, da ne more najti zdravnika, ki bi bil pripravljen delati v mestu.

PRVIH 500 ALI 1000 EVROV ZA ZDRAVLJENJE BI MORALI PACIENTI KRITI SAMI.

Svoj odlok vidi kot »ironično provokacijo«, s katero želi opozoriti na problem zagotavljanja zdravstvene oskrbe prebivalcem, med katerimi jih je več kot polovica starejših. In, kot pravi, mu je uspela.

»Moram reči, da je imelo moje navodilo večji vpliv kot desetine pisem, ki sem jih poslal deželnemu zdravstvenemu organu in prefekturi,« je dejal Torchia. Zdaj upa, da se je prebudila vest tako v politiki kot v zdravstvu. V Belcastru ni več niti službe nujne medicinske pomoči, najbližja bolnišnica je oddaljena 45 kilometrov.

Krili kar zaposleni sami?

V Nemčiji je medtem prvi mož tamkajšnje zavarovalnice Allianz Oliver Bäte dobil idejo, kako naj bi zaposleni prvi dan bolniške odsotnosti krili kar sami. Oziroma da jim delodajalec za ta dan ne bi izplačal plače. S tem se je strinjal, kot je poročal Bild, tudi prof. Bernd Raffelhüschen iz Freiburga, ki pa je šel še nekoliko dlje. In sicer da bi zaposleni krili prve tri dni bolniške odsotnosti. A hkrati opozarja, da to ne bi rešilo finančnih težav nemških zdravstvenih zavarovalnic.

Tem je do konca lanskega septembra zmanjkalo kar 3,7 milijarde evrov. Zato je predlagal, naj bolniki z obveznim zdravstvenim zavarovanjem raje plačujejo obiske pri zdravniku in za zdravila. »Na primer prvih 500 ali 1000 evrov zdravljenja na leto bi morali pacienti kriti sami,« meni. Prepričan je, da bi posamezniki tako začeli vse bolj prevzemati odgovornost za svoje zdravje.