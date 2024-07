Bodo dunajske stojnice s klobasami postale zaščitena dediščina?

Dunajska kavarniška kultura in valček sta že več let na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine. Naslednja Unescova pridobitev z Dunaja pa bi lahko postale stojnice s klobasami ali »würstelstandi«. Pobudi dunajskih stojnic za sprejetje na seznam svetovne kulturne dediščine sta se – seveda z obiskom ene izmed njih – pridružila tudi župan Michael Ludwig in predsednik mestne gospodarske zbornice Walter Ruck.

Stojnice s klobasami so v avstrijski prestolnici že prava institucija z bogato zgodovino in tradicijo. Njeni začetki segajo v čas habsburške monarhije, ko so se pojavljale v obliki potujočih kuhinj. Stalne stojnice s klobasami, kot jih poznamo danes, so se odprle šele kasneje, saj so mestne oblasti njihovo postavljanje dovolile šele leta 1969.

Najstarejšo še delujočo lahko obiščemo v okrožju Döbling, kjer tradicionalne dunajske »käsekrainerje«, klobase s sirom, strežejo že vse od leta 1928. Zdaj je »würstelstand« tako za prebivalce kot turiste sestavni del edinstvene dunajske kulture in eno od središč družabnega življenja v mestu.

Povezani s srcem mesta

Zato so lastniki nekaterih sprožili pobudo za njihovo sprejetje na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Med obiskom stojnice pri dunajski operi je svojo podporo pobudi izrazil tudi župan Ludwig: »Dunajski würstelstandi so neločljivo povezani s srcem našega mesta in so več kot le prodajalne okusnih prigrizkov.«

Najstarejša še delujoča stojnica je v okrožju Döbling.

Poleg župana je pobudo podprla dunajska gospodarska zbornica, njen predsednik Ruck pa je pritrdil županu, da so kljub vedno bogatejši ponudbi hitre prehrane v mestu stojnice s klobasami še vedno trdno zasidrane v srcih Dunajčank in Dunajčanov.

Dunajski župan in direktor gospodarske zbornice podpirata nominacijo. FOTO: Christian Jobst/Stadt Wien

Uradna nominacija za vpis dunajske kulture stojnic s klobasami na seznam nesnovne kulturne dediščine OZN za izobraževanje, znanost in kulturo bo z vsemi podpornimi izjavami predvidoma pripravljena in oddana v prihodnjih tednih. Tako bodo lastniki stojnic s klobasami v sodelovanju z mestom poskusili doseči tisto, kar je pred njimi že uspelo dunajskim kavarnam in valčku.