Bila je največja ljubezen Josipa Broza Tita, umrla stara komaj 25 let

Davorjanka Paunović Zdenka velja za eno največjih ljubezni Josipa Broza Tita, s katerim sta pet let živela v zunajzakonski skupnosti. Spoznala sta se tik pred drugo svetovno vojno, med katero sta bila nerazdružljiva.

Davrojanka se je rodila leta 1921, otroštvo in zgodnjo mladost pa je preživela v Požarevcu. Komunistični partiji se je pridružila že v gimnazijskih letih, ko se je v Beogradu začela učiti francoščine.

Ljubezen Tita in Davorjanke je bila velika in tragična, začela pa se je s prvim srečanjem v zagrebškem hotelu Esplenada, kjer je Davorjanka obiskala ilegalni partijski tečaj, Tito pa je kot generalni sekretar KPJ spoznal vse udeležence tečaja. Takrat je bil sicer v zakonski zvezi s Hertho Haas, ki je bila noseča.

Lepa in mlada dekleta kot kurirji

Da bi zavajal policijo, je Tito od svojih podrejenih partijskih vodstev zahteval, da z njim vzdržujejo stike prek strankarskih kurirjev, ki so bile ponavadi mlada dekleta. Tako so težko posumili, da je elegantni gospod v spremstvu mladega dekleta pravzaprav generalni sekretar ilegalne komunistične partije in da je dekle partijski kurir.

Davorjanka je dobila lažno ime Zdenko in kmalu jo je Tito preselil v Zagreb, kjer je postala njegova osebna kurirka in spremljevalka. Strastna zveza se je začela zelo burno. Davorjanka oziroma Zdenka, je opravljala različne partijske naloge ter bila Titova tajnica, gospodinja in ljubica. Titu je to tako veliko pomenilo, da je tudi na sestankih, ko so mu soborci očitali odnos z njo, ponavljal, da brez nje ne more.

A bila je krhkega zdravja in imela težave s pljuči. Imela je znake tuberkuloze in Tito jo je poslal na zdravljenje v Moskvo.

A njeno zdravstveno stanje se je poslabšalo in zdravljenje je nadaljevala na Golniku, kjer je tudi umrla 1. maja 1946, stara komaj 25 let. Zdenka počiva v grobnici na Dedinju v Beogradu.