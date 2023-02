28 let preživel v zaporu kot nedolžen, to so bile njegove prve besede (VIDEO)

Lamar Johnson (50) je bil izpuščen po skoraj 28 letih v zaporu zaradi umora, ki ga ni zagrešil. Izpustili so ga, potem ko je sodnik David Mason razveljavil obsodbo, ki je po njegovih besedah ​​temeljila na »verodostojnih dokazih o dejanski nedolžnosti«.

Johnson je dve uri po razsodbi zapustil sodno dvorano, se zahvalil vsem, ki so delali na njegovem primeru, vključno s sodnico.

»To je neverjetno,« je dejal.

Razsodbo je pozdravila tudi njegov odvetnica Kim Gardner, ki je avgusta na sodišču vložila predlog za izpustitev Johnsona, potem ko je njena ekipa izvedla preiskavo kontroverznega primera.

Oktobra 1994 je bil Lamar Johnson obsojen za umor Marcusa Boyda, ki sta ga na verandi njegovega doma ustrelila dva zamaskirana moška. Policija in tožilstvo sta kot motiv navedla spor zaradi denarja od mamil. Johnson je vedno trdil, da je nedolžen in da je bil v času streljanja s svojim dekletom, milje stran od kraja zločina. Vendar pa je Johnson prejel dosmrtno ječo in Phil Campbell je bil obsojen z njim. Campbell je priznal krivdo in bil obsojen na sedem let zapora. Johnson je decembra lani pričal, da je bil z dekletom ves čas, razen nekaj minut, ko je zapustil prijateljev dom in odšel prodajat mamila na vogalu ulice blizu kraja zločina. Erika Barrow, njegovo nekdanje dekle, je potrdila njegovo pričanje in rekla, da je šel ven za pet minut. Dodala je, da je razdalja med domom, v katerem sta bila, in Boydovim domom prevelika, da bi bil Johnson kriv.

»Čeprav nam današnji dan prinaša veselje, mu nič ne more vrniti tega, kar mu je država ukradla. Nič mu ne bo vrnilo skoraj treh desetletij, ki jih je izgubil, ko je bil ločen od hčerke in družine,« so ob tem sporočili njegovi odvetniki.

»Dokazi, ki dokazujejo njegovo nedolžnost, so bili med sojenjem na voljo, vendar skriti ali prezrti,« so dodali.

Zakaj so ga izpustili?

Argumenti za Johnsonovo izpustitev so med drugim temeljili na pričevanju Jamesa Howarda, ki je priznal, da je on – in ne Johnson – ubil Marcusa Boyda s Philom Campbellom.

46-letni Howard prestaja dosmrtno ječo zaradi umora in drugih zločinov, ki so se zgodili tri leta po Boydovi smrti. Na sojenju je povedal, da sta se s Campbellom odločila oropati Boyda, ki je njunemu prijatelju dolgoval denar za mamila. Na sojenju je pričal tudi James Gregory Elking, ki je bil v času umora z Boydom. Čeprav je med prvo preiskavo povedal, da ne more ugotoviti, kdo so storilci, so ga policisti prepričali, da so pred njega postavi osebe, ki bi lahko bile osumljene. Elking je izjavil, da med njimi ni mogel prepoznati storilca, a mu je detektiv Joseph Nickerson rekel: »Vem, da veš, kdo je.« Nato je dodal, da bi lahko pomagal spraviti te ljudi z ulice. Elking je na sojenju dejal, da je čutil pritisk, da pokaže s prstom in obtoži Johnsona za zločin: »To me je preganjalo,« je opozoril na sojenju.