Zvonovi molčijo že poldrugo leto, župnik krivi nekatere krajane

V Dolini pri Trstu so že leto in pol glavna tema pogovorov zvonovi sv. Urha, sv. Martina in blažene Device Marije na vrhu 33 metrov visokega tamkajšnjega zvonika. Ti ves ta čas ne zvonijo, za kar naj bi bili, kot je prepričan župnijski upravitelj v Dolini, Boljuncu in Mačkoljah Klemen Zalar, krivi nekateri Dolinčani.

Trije dolinski zvonovi še mirujejo. FOTO: Dejan Javornik

Prve pritožbe o domnevno preglasnem in prepogostem zvonjenju so se v kraju začele pojavljati že avgusta 2019. Nato se je leta 2020 pojavila peticija, s katero so podpisniki zahtevali ureditev tega problema. Župnik jim je prisluhnil in izključil nočno zvonjenje med deveto zvečer in sedmo zjutraj, vsa bitja ur dal znižati na najnižjo stopnjo.

A za podpisnike peticije niti to naj ne bi bilo dovolj. Zahtevali naj bi, da se jutranji pozdrav ob sedmih, ki je trajal minuto in pol, prestavi na 8.30. Poleg tega naj se zvonjenje omeji na posebne priložnosti, bitje ur se ukine.

Kot je pojasnil župnik

To je Zalarja tako razburilo, da je jutranji pozdrav vrnil na 6. uro, medtem ko je iz spoštovanja do podpisnikov peticije omejil dnevno bitje na minimum in izključil nočno zvonjenje. Nato je, kot smo poročali, sledila ovadba šestih vaščanov iz Doline. Urad državnega tožilstva, ki ga vodi Antonio De Nicolo, je sprožil sodni postopek zoper Cerkev, s katerim je dosegel, da so zvonove zasegli.

Cerkev sv. Urha v Dolini pri Trstu FOTO: Dejan Javornik

Od februarja lani, ko so jih odpečatili, ti še naprej niso zvonili, saj je Zalar trdil, da je odredba postavljala tehnično neizvedljive pogoje za ponovno zvonjenje. Pod novimi pravili so vnovič zadoneli za lansko velikonočno vigilijo. Nato se je 6. maja 2022 spet zgodil zaseg, češ, kot je pojasnil župnik, da bi morali pri zvonjenju slediti navodilom civilne, in ne cerkvene oblasti: »S tem dejanjem je sodnija kršila veljavni sporazum mednarodnega prava.«

Kazensko ovadbo so vložili zoper zvonove in mene. Kot da sem jaz kriv, da je vse blokirano.

Peticija za vrnitev zvonjenja

Zalar je na začetku letošnjega leta pričakoval, da bo zaradi nove sodne reforme Cartabia le lahko spet zagnal zvonove, a naj bi mu to zdaj spet preprečila nova ovadba petnajstih domačinov.

Tako so oblasti zapečatile dolinske zvonove. FOTO: Dejan Javornik

»Kazensko ovadbo so vložili zoper zvonove in mene. Kot da sem jaz kriv, da je vse blokirano,« je razložil župnik in poudaril, da ga najbolj žalosti to, da je med temi 15 podpisniki kar 12 Slovencev. »Do zdaj je bilo že 30 pogrebov brez zvonov dolinskega zvonika, kar je izjemno nespoštljivo do pokojnikov,« je omenil in še, da je po drugi strani že več kot 500 Dolinčanov podpisalo peticijo za vrnitev zvonjenja v kraj.

Dolinčanka, ki ni želela biti imenovana, je ob preverjanju naših informacij, ali drži, da se je tudi sama podpisala pod zadnjo kazensko ovadbo, odgovorila, da tega ne želi komentirati, vse dokler župnik ovadbe ne pokaže: »Ne vem, o kateri ovadbi govori. Po vasi se lahko sliši, da je bilo vloženih več ovadb.« Je pa zavrnila Zalarjeve navedbe, da bi želeli Dolinčani, ki so sprožili celotno zadevo, na vsak način za vedno utišati zvonove.