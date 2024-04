Znane podrobnosti dogajanja v predoru Podnanos (FOTO)

Na odseku hitre ceste Vipava-Razdrto je danes potekala reševalna vaja. Scenarij predvideva hudo prometno nesrečo v predoru na hitri cesti, po kateri morajo zaradi večjega števila ranjenih reševalci hitro ukrepati in dobro sodelovati.

Scenarij nesreče predvideva, da je med izvajanjem interventnih del na strojni opremi predora z avtokošaro v predoru Podnanos, približno 250 metrov od vhoda, po prehitevalnem pasu pripeljalo osebno vozilo s štirimi potniki. To je zaradi prevelike hitrosti ter trenutne slabosti voznika oplazilo avtokošaro, pri čemer je v osebno vozilo zasukalo v desno. Za njim je z veliko hitrostjo pripeljalo kombinirano vozilo s šestimi potniki in brez zaviranja trčilo v vozilo pred seboj.

Reševalna vaja v predoru Podnanos. FOTO: Matevž Brataševec // Cz Občine Ajdovščina

Tretje ponesrečeno je bilo električno vozilo z dvema potnikoma, katerega voznik je poskušal preprečiti trk, zato sunkovito zavil desno in trči v zadnji del avtokošare ter delavca Darsa.

Na prizorišče so bile napotene številne gasilske in reševalne ekipe. Po prvih informacijah je ena oseba izgubila življenje, dva sta bila huje poškodovana, štirje lažje, šest oseb pa je utrpelo le manjše poškodbe. Reševanje je oviral avtobus, ki se je zaustavi ob rdeči luči na portalu predora. V dopoldanskem času je bil zaradi vaje zaprt del hitre ceste med Vipavo in Razdrtim.