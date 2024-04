Zdravljenje otrok bo z donacijami lažje

»Brez aparatov, ki so pravočasno diagnosticirali težave in bolezni sina Gala, morda danes ne bi bil takšen, kakršen je, ali pa sploh ne bi bil več živ,« je o pomenu ustrezne diagnostike, aparatur in odnosa osebja povedala Nina Kuhar, sicer zaposlena v podjetju Krka, mama danes skoraj 12-letnika, ki se je rodil šest tednov prezgodaj in bil diagnosticiran za več bolezni, danes pa je – kljub temu da še vedno jemlje zdravila – nasmejan in pozitiven najstnik. Tudi sam je povedal nekaj besed na nedavni Krkini okrogli mizi Toplih zgodb.

Pred aprilom, mesecem, ko Krka, tovarna zdravil iz Novega mesta, praznuje 70-letnico obstoja, in tik prek svetovnim dnevom zdravja, ki ga zaznamujemo jutri, so se v podjetju posvetili donacijam, ki so namenjene najmlajšim.

(Z leve) povezovalka okrogle mize Elvira Medved, Aneta Soltirovska Šalomon, Marko Pokorn, Nataša Marčun Varda, Jernej Dolinšek in Nina Kuhar FOTO: Krka

Krka je v preteklih tednih otroškim oddelkom vseh desetih slovenskih splošnih bolnišnic in pediatričnima klinikama obeh univerzitetnih kliničnih centrov podarila medicinske naprave in opremo, ki jo najbolj potrebujejo in ki bo omogočila še boljšo diagnostiko in zdravljenje otrok.

Pediatrični kliniki UKC Maribor so podarili posteljice, ki so dovolj velike ne le za novorojenčke, temveč tudi za manjše otroke. »Vsaka donacija je doprinos k obravnavi bolnikov. Pri nas smo imeli okoli 40 let iste postelje, nekako ob vsem zdravljenju, napravah in drugih aparatih večkrat pozabimo prav na tisto osnovno, kar potrebujemo za bivanje v bolnišnici, zato smo se odločili za posteljice,« je na okrogli mizi povedala Nataša Marčun Varda, strokovna direktorica UKC Maribor.

Pediatrični kliniki UKC Ljubljana so podarili grelno-reanimacijsko posteljico za novorojenčke. FOTO: Krka

Jernej Dolinšek, predstojnik Klinike za pediatrijo UKC Maribor, je dejal, da je na leto na pediatrični kliniki UKC Maribor hospitaliziranih štiri tisoč otrok. »Ne glede na to, da pravijo, da se rojeva manj otrok, je vse več otrok kronično bolnih. V vseh teh letih so se zvišali tudi standardi bivanja, in če so nekoč novorojenčke ali otroke staršem kazali skozi steklo ali skozi okno, danes starši želijo biti, pa tudi morajo biti ob otrocih.« Prav to je potrdila tudi Nina Kuhar, ki je dejala, da je bilo zanjo in za njenega moža zelo pomembno, da sta bila lahko ob bolnem sinu ter da je bilo osebje obeh kliničnih centrov, kjer je njun sin preživel veliko časa, zelo toplo in osredotočeno na en sam cilj: pomagati bolnemu otroku in narediti največ, kar je bilo v njihovi moči.

Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana, je povedal, da je pri njih na leto hospitaliziranih 12.000 otrok, 450 jih je na intenzivni negi. »Včasih otrok po rojstvu zaradi bolezni potrebuje posebno nego in skrb, tudi preiskave in zdravljenje. Takrat pride na pediatrično kliniko, kjer mora biti v čim bolj varnem okolju in kjer mu lahko omogočimo najboljšo možno oskrbo.«

Donacija Krke UKC Mariboru. Na fotografiji sestra Monika Pevec, deček Gal in Jernej Dolinšek. FOTO: Krka

Ob tem se je Krki zahvalil za donacijo, ki je omogočila pridobitev posebnih posteljic, ki bolnim novorojenčkom zagotavljajo takšno varno okolje, kot ga potrebujejo. Opozoril je tudi na vse številnejše obravnave duševnih bolezni otrok, ki so posledice več dejavnikov, od pandemije do dolgotrajne uporabe zaslonov.