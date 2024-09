Zakaj ovčarski, in ne konjski bal?

Skupaj z oživljanjem smučarije na nekoč zelo priljubljenem smučišču Zatrnik pri Bledu Rekreacijsko turistični center (RTC) Zatrnik obuja tudi tradicijo ovčarskih običajev. Po dveh letih premora so na začetku septembra obudili ovčarski bal, ki so ga sicer začeli že leta 2019.

»Na pokljuških planotah je ovčarska tradicija zelo bogata in sega stoletja v preteklost. Ovce so se včasih tukaj pasle na višjih planinah, ko se je zaključila pašna sezona, pa so jih pastirji gnali v dolino, kjer so jim pripravili sprejem in proslavili uspešen zaključek pašne sezone. Ovčarski bal so v preteklosti že pripravljali, a je nato propadlo smučišče na Zatrniku, tako da so tradicijo znova obudili v letu 2019,« je razložil Aleš Zalar, direktor Rekreacijsko turističnega centra (RTC) Zatrnik, nekdanji pravosodni minister.

»Prireditev je tudi v čast rejcem drobnice, ki imajo vedno več težav,« poudarja direktor RTC Zatrnik Aleš Zalar. FOTO: Jože Suhadolnik

Kulturno-zabavno prireditev, na kateri so prikazali prihod ovac s pastirjem s planine, striženje in pletenje iz ovčje volne, so organizirali skupaj z zavodoma Turizem Bled in Triglavski narodni park (TNP) ter Turističnim društvom Gorje in Nogometnim klubom Bled, sodelovalo pa je tudi zatrniško družinsko podjetje Gostinstvo Jager, d. o. o.

Vsi so imeli konje

Tako s prireditvijo kot z obujanjem smučarije na Zatrniku pa se nikakor ne more sprijazniti Nada Urevc, domačinka z Zatrnika, ki živi v bližnji Radovljici, a poletja in tople dni preživlja na svoji rodni domačiji Pr' Anžk. Lastnica skoraj polovice zemljišč na Zatrniku, ki jih je dobila nazaj z denacionalizacijo, je prepričana, da ovce ne spadajo v raj pod Pokljuko, saj jih nikoli ni bilo tam – organizirati bi morali konjski bal! »Kakšni jarci (ovce po gorenjsko, op. p.), teh nikoli ni bilo na Zatrniku. Prav bi bilo, da bi imeli konjski bal, da bi s konji prijahali na vas,« nam je potarnala.

Po končani poletni paši ovce priženejo v dolino. FOTO: RTC Zatrnik

Nato pa opisala, kako so se prejšnji rodovi tam preživljali s konjerejo. »Vsi so imeli konje, z njimi so furali les s Pokljuke. Vse so posekali za tiste Srbe v Beogradu, ves les je šel tja. A ne le za les, konje je imel naš rod že od nekdaj. Pa ne le naša družina, tudi vsi drugi. Tukaj na Zatrniku smo bili vsi nori na konje. Zato se mi zdi zdaj precej neumno, da se organizira ta ovčji bal, ko pa so bile ovce včasih le visoko gor, na Stari Pokljuki. Ti jarci so sramota za naš kraj,« je ostra Urevčeva. V zvezi z obujanjem smučanja na propadlem smučišču pa meni, da se je vse delalo narobe in brez privoljenja lastnikov, zato je tam vse polno črnih gradenj. Iz nekdanjih lesenih vikendov pa naj bi v zadnjem času nastale ogromne vile. A to je že druga zgodba.

1500 obiskovalcev je privabil ovčarski bal.

Veliko zanimanja

Direktorja RTC Zatrnik smo vprašali tudi, zakaj ovčarski, in ne konjski bal. Zalar odgovarja, da so se v zadnjih 50 letih, odkar je na Zatrniku, tam pasli ovce, krave in konji. »Smisel prireditve je v vzdrževanju dolge tradicije ovčarskih balov kot dogodka, ki slavi zaključek pašne sezone. Rejcev drobnice, goved in konjev ter pastirjev je vse manj, pogoji za pašo so zlasti zaradi volkov vse težji, zato je tudi za rejce in pastirje tak dogodek, ki časti njihove napore, vsaj simbolno priznanje za to, kar počnejo. In to na Zatrniku spoštujemo in bomo tudi v prihodnje,« je poudaril.

Smučišče Zatrnik nekoč FOTO: Arhiv S. N.

Razložil je tudi, da so se ovce poleti vedno pasle na najvišjih predelih planin nad Zatrnikom in Pokljuko, predvsem na območju vrhov Brdo, Mrežce in Debela peč nad planino Lipanca. Na to še danes spominja ohranjen stan za pastirja, ki je postavljen na nadmorski višini 2009 metrov. »Eden od zadnjih pastirjev na tem območju je bil Brig'l, ki je še danes v družbi starejših pogosto omenjen pri obujanju spominov. Ti segajo na zatrniški ovčarski bal v leto 1982, ki je potekal v organizaciji domačih ovčarjev in Živinorejske poslovne skupnosti Slovenije. Takrat je bila med vsemi najlepša plemenska ovca jezersko-solčavske pasme iz Žvanovega tropa z Bleda. Na ovčarskih balih so se vedno prodajali izdelki iz ovčjega mleka, tudi ovčje kože. Zadnja leta tradicijo ovčarskih balov ohranja RTC Zatrnik s Stanetom Marenkom in Janezom Mežanom na čelu in seveda ovčarjem Petrom Žemvo - Figovcem ml., ki pa mu letos zdravje ni dopuščalo, da bi prignal ovce. Zato sta letos 50 ovac prignala Rok in Luka Jemec,« je še dodal Zalar.

Letošnji ovčarski bal je bil uspešen, obiskalo ga 1500 obiskovalcev, kar je po Zalarjevem mnenju dokaz velikega interesa ljudi za prikaz tradicionalnih običajev. Med obiskovalci so bili celo gostje blejskega strateškega foruma.