Zakaj enotna vozovnica ne velja za mestni promet in zakaj doplačevanje nekaterih vlakov?

Že skoraj dva tedna je od uvedbe enotne vozovnice »Slovenija«, ki za 70 evrov na mesec ali 560 evrov na leto omogoča neomejeno uporabo avtobusov in vlakov po vsej državi. To velja za imensko vozovnico, neimenska je na voljo za 90 evrov mesečno ali 720 evrov letno.

Vozovnica najbolj zniža stroške tistim, ki javni promet uporabljajo na daljše razdalje. Ima pa vozovnica tudi nekaj pomanjkljivosti, med drugim to, da ne velja za mestni promet in mednarodne vlake. Pri slednjih je treba doplačati vsako vožnjo posebej. Prav tako je treba še dodatno kupiti vozovnice za mestni promet, v primeru Ljubljane to pomeni dodatnih 37 evrov na mesec ali pa plačilo ob posamezni vožnji.

Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo smo preverili, kakšno je zanimanje za enotno vozovnico in kdaj, če sploh, nameravajo odpraviti zgoraj naštete pomanjkljivosti.

Enotna vozovnica je na voljo od 1. junija. Koliko je bilo prodanih doslej?

V prvem tednu je bilo prodanih okoli 2500 vozovnic.

Zakaj enotna vozovnica velja samo za medkrajevni promet, ne pa tudi za mestnega? Imate to namen urediti v prihodnje? Če da, kdaj lahko pričakujemo enotno vozovnico za vse vrste prometa po celi Sloveniji, kot imajo to urejeno v tujini?

Za mestni promet še ni na voljo, ker je treba zadevo finančno in tehnično uskladiti z mesti, ki imajo mestni promet. V kolikor bodo proračunska sredstva na voljo, bo to možno urediti do konca leta.

Težave se kažejo tudi pri vozovnicah za vlake, saj enotna vozovnica velja samo za lokalne vlake, pri mednarodnih je treba doplačati. Zakaj ne velja za vse vrste vlakov? Se bo to spremenilo?

Mednarodni vlaki so v prvi vrsti namenjeni potnikom, ki potujejo v/iz Slovenije in naj jih ti tudi uporabljajo. Ne bi bilo prav, da jih zasedajo v prvi vrsti potniki, ki potujejo na relacijah znotraj Slovenije, mednarodni potniki pa bi mogoče celo ostali brez možnosti prevoza. Poleg tega (tako SŽ) gre za vlake višjega ranga. Za enkrat preučujemo to zadevo.

Tudi dnevna, tridnevna in tedenska vozovnica: Dnevna vozovnica do cene 15 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 15 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja en dan. Tridnevna vozovnica do cene 20 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 20 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja tri dni. Tedenska vozovnica do cene 35 evrov od ponedeljka do nedelje omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 35 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja en teden.

Enotna vozovnica naj bi povečala uporabo javnega prevoza po Sloveniji. Menite, da se bo to res zgodilo? V kakšnem času pričakujete, da bo naraslo število ljudi, ki uporabljajo javni promet in kolikšen odstotek povečanja pričakujete zaradi uvedbe te vozovnice?

Namen uvedbe vozovnice je bil povečati privlačnost JPP in upamo, da se bo to tudi zgodilo in da bo več potnikov, predvsem tistih, ki se vozijo nas/iz dela uporabilo JPP. Običajno to ni takoj in traja nekaj časa, da se novost »prime«. Počakati moramo vsaj nekaj mesecev. O odstotkih je težko govoriti.

Težave z javnim prevozom po Sloveniji so velike: premalo vlakov in avtobusov – vozijo preredko, še posebej na podeželju, prepočasni vlaki, prepolni avtobusi, ki so posledica tudi brezplačnih vozovnic za upokojence ... Kakšne so vaše rešitve za naštete težave in kdaj jih nameravate rešiti?

Težave s prepolnimi vozili so predvsem v avtobusih, kar rešujemo z dodatnimi linijami oz. dodajanjem vozil (t. i. bis vožnje). Kar se podeželja, konic in deloma turističnih linij tiče, smo v novih koncesijah za izvajanje medkrajevnega avtobusnega linijskega JPP, ki smo jih letos oddali na podlagi razpisa, povečali standard dostopnosti za 20 odstotkov, kar bo povečalo število odhodov/prihodov avtobusov. S tem bomo tudi na tem področju izboljšali stanje.

Koroška je z javnim prevozom verjetno najbolj težko dostopna regija. Imate v načrtu kaj posebnega za izboljšanje situacije? Z avtobusom se iz Ljubljane do Črne na Koroškem potuje najmanj tri ure, ponavadi še več. Vlaka ni, razen če bi se peljal najprej v Maribor in potem do Prevalj. Za to bi porabil pol dneva. Poznate prometne razmere v tej regiji in ali nameravate narediti kaj za njihovo izboljšanje?

Tudi tam dodajamo linije z novim razpisom, poleg tega pa bo treba uvesti še kakšno avtobusno hitro linijo, glede na to, da primerne železniške povezave ni.