Za pogrešanim Martinom stekla velika iskalna akcija, od ponedeljka se ni vrnil domov

Na širšem območju Semiča že od sredinega popoldneva poteka iskalna akcija za pogrešanim 63-letnim Martinom Šukljetom, poroča novomeška policijska uprava.

V ponedeljek dopoldne je odšel od doma in se do srede ni vrnil, zato so policistom v Črnomlju prijavili pogrešanje. Poleg policistov iz Črnomlja in Metlike v iskalnih akciji sodelujejo tudi gasilci, lovci, znanci in prijatelji, vodniki službenih psov policije ter vodniki reševalnih psov za iskanje pogrešanih oseb.

Območje, kjer bi se lahko nahajal, pregleduje več kot štirideset oseb. Območje so pregledali tudi s policijskim helikopterjem. »Če imate kakršnekoli uporabne podatke, ki bi pomagali najti pogrešano osebo, pokličite na številko policijske postaje Črnomelj (07) 356 66 00, interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200,« pozivajo možje v modrem.