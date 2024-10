V naselju Mandriol, ki leži na meji med mestom Vodnjan in občino Bale, je ta teden črn za pretežno slovenske črnograditelje – bagri so po nalogu hrvaškega državnega inšpektorata, znotraj katerega je tudi gradbena inšpekcija, krenili na pretežno slovenske hiške, ki so jih tod dolga leta urejali naši državljani. »Hiša z dvoriščem, hišno številko, ki mi jo je država dala. Vsega mi ne morejo porušiti, a razumete. Zakaj pa so mi jo potem dali?« se je na hrvaškem RTL v slovenščini pridušala ženska, medtem ko je za njo bager rušil počitniško rezidenco. Na posnetkih in fotografijah z območja rušenja ...