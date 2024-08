Vremenoslovci prižgali rumeno opozorilo za celotno Slovenijo

Agencija za okolje je zaradi možnih lokalnih močnejših nalivov, pišev vetra in udarov strel izdala rumeno opozorilo za celotno državo. Na spletni strani so zapisali še, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki. Prebivalce opozarjajo na bližajoče se nevihtne oblake in dodajajo, da se med nevihto ne zadržujte na izpostavljenih mestih. Prebivalcem svetujejo, naj počakajo na varnem mestu, saj nevihta običajno ne traja dolgo.

Vremenoslovci sicer za danes napovedujejo, da bo precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 °C. Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, a povečini suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 20 °C.

Kakšni so obeti?

V ponedeljek bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo še nastale posamezne kratkotrajne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 32 °C. V torek bo precej jasno, le v notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti. V sredo bo povečini sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem v gorskem svetu posamezne plohe in nevihte.

Kakšno pa bo vreme na Jadranu in na območju Alp? Danes bo ob severnem delu Jadrana povečini sončno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo predvsem na območju Alp nastajale krajevne plohe in nevihte.

V ponedeljek bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo v krajih južno in zahodno od nas delno razjasnilo, v krajih severno in vzhodno od nas pa bodo popoldne nastale posamezne plohe in nevihte.