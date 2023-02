Vladi predlagajo 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse

Svet pokojninskega zavoda je na današnji seji vladi predlagal 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse upokojence in dodatno enoodstotno za upokojene do vključno leta 2011. Izredna uskladitev bi veljala od 1. aprila. V ta namen bi moral zavod letos nameniti približno 206 milijonov evrov, leta 2024 pa približno 274.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je takšen sklep sprejel na podlagi skupnega predloga Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) in Sindikata upokojencev Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, da bi na ta način pomagali upokojencem v času visoke inflacije in velike draginje.

Dodatno so na predlog vladnih predstavnikov v svetu pozvali vlado, naj preuči možnost za sprejetje ukrepov, s pomočjo katerih bi se najbolj ranljivi upokojenci in invalidi lažje soočili s posledicami draginje.

Preveč sredstev

Predstavniki vlade so imeli v razpravi o predlogu Zdusa in sindikata, ki je bila pred glasovanjem o njem, pomisleke. Franci Klužer je denimo dejal, da takšnega predloga ne more podpreti, ker zahteva »precejšen obseg sredstev«.

Po besedah Katje Rihar Bajuk pa na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljajo pokojninsko reformo, ki naj bi odgovorila denimo na vprašanja, kakšne pokojnine bi bile dostojne, kako bi uredili usklajevanje pokojnin in katerim skupinam upokojencev je treba nameniti največjo pozornost. »Predlagana izredna uskladitev bi imela najmanj učinka ravno pri tistih, ki jih visoka inflacija najbolj prizadene,« je spomnila.

Po opozorilu predstavnice delodajalcev v svetu Vere Aljančič Falež upokojenci niso edina družbena skupina v državi. »Treba je gledati širše,« je pozvala. Po njenem mnenju bi morali poiskati bolj primeren način za pomoč upokojencem v najtežjem položaju.

Predstavnik sindikatov v svetu Andrej Zorko se je medtem odzval z opozorilom, da predloga reforme, ki bo v vsakem primeru učinkovala šele v prihodnosti, sploh še ni. »Mi se pogovarjamo o tem, kako upokojencem pomagati zdaj, ne pa v prihodnosti,« je poudaril.

Osredotočiti se je treba na najranljivejše skupine

Ministrstvo za delo se je na sprejeti predlog za izredno uskladitev za STA odzvalo z zagotovilom, da sta v tem trenutku njegova želja in naloga nasloviti področje blaginje invalidov in upokojencev, predvsem revščino med njimi. »Pri tem se moramo prednostno osredotočiti na najranljivejše skupine, predvsem invalide v upokojenskih gospodinjstvih, samske upokojenke in upokojence in druge prejemnike najnižjih pokojnin, ki jih je inflacija še posebej dodatno prizadela,« so izpostavili.

Vendar sprejetega predloga ne vidijo niti kot pravičnega niti kot učinkovitega pri naslavljanju revščine med invalidi in upokojenci. V skladu z njim bi namreč prejemniki najnižjih pokojnin dobili približno dodatnih 15 evrov, prejemniki pokojnin v znesku 2000 evrov pa dodatnih 60 evrov. »200 do 300 milijonov evrov letno, kolikor bi za tak ukrep morali nameniti iz proračuna, bi lahko z bolj solidarnim pristopom veliko bolj učinkovito porabili za takojšnje naslavljanje stiske upokojencev,« so ocenili.

Kot so dodali, v okviru prenove pokojninskega in invalidskega zavarovanja načrtujejo celovite rešitve, ki bodo na podlagi široke družbene razprave pripeljale do pravičnega pokojninskega sistema. Pri slednjem ne bo potrebe po nenehnih izrednih in pogosto arbitrarnih posegih v sistem, kakršen je tudi sprejeti predlog Zdusa in sindikata upokojencev, so navedli.

Člani sveta so na seji sprejeli še letno poročilo zavoda za lani. Prihodki in odhodki so bili izravnani v višini 6,7 milijarde evrov, kar je 0,3 odstotka oz. 19,8 milijona evrov manj od načrtovanih v rebalansu finančnega načrta za leto 2022, je povedal generalni direktor zavoda Marijan Papež.

Na enega upokojenca prišlo 1,57 zavarovanca

V letu 2022 je bilo povprečno 628.082 prejemnikov starostne, predčasne, delne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine iz obveznega zavarovanja, kar je 3314 več kot v letu prej. Stopnja rasti je bila 0,5-odstotna, kar je ena od nižjih stopenj rasti v zadnjih 32 letih. Razmerje med številom zavarovancev in prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja je lani znašalo ena proti 1,57, kar statistično pomeni, da je na enega upokojenca prišlo 1,57 zavarovanca. V letu prej je bilo razmerje ena proti 1,54.

Ne nazadnje so z veljavnostjo od 1. marca uskladili dodatek za pomoč in postrežbo z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je lani znašala 10,3 odstotka. Nove višine dodatka se gibljejo od 174 do 498 evrov. Po današnji uskladitvi invalidnine za telesno okvaro od 1. marca za isti odstotek pa se zneski gibljejo od 34 do 118 evrov.