Viceguvernerka Banke Slovenije odhaja iz osebnih razlogov

Viceguvernerka Banke Slovenije Irena Vodopivec Jean je v DZ poslala prošnjo, da jo razreši z mesta viceguvernerke in članice sveta Banke Slovenije. »DZ naj me s 31. julijem predčasno razreši s te funkcije iz osebnih razlogov,« je zapisala.

Vodopivec Jeanova je viceguvernersko mesto zasedla jeseni 2015. Lansko jesen je dobila nov mandat, ki bi se ji iztekel 6. oktobra 2027. »Izteka se sedmo leto mojega aktivnega delovanja v Banki Slovenije,« je zapisala v odstopni izjavi. Z mesta viceguvernerke odstopa iz osebnih razlogov. »Življenje je nepredvidljivo in tako so tudi v mojem osebnem življenju nastopile okoliščine, zaradi katerih sem se odločila, da intenzivnega delovanja v Banki Slovenije ne nadaljujem več.«

Svet Banke Slovenije šteje pet članov. V njem so guverner Boštjan Vasle ter viceguvernerji Vodopivec Jeanova, Jožef Bradeško in Tina Žumer. Eno mesto je po izteku mandata Primožu Dolencu v začetku aprila prazno, saj je DZ vmes zavrnil kandidaturo Marjana Divjaka. Predsednik republike Borut Pahor bo po napovedih v začetku prihodnjega tedna DZ predlagal, da na to mesto imenuje Milana M. Cvikla, ki ima podporo koalicije. DZ bo o tem nato glasoval v 30 dneh.

Bradešku se bo mandat na viceguvernerskem mestu iztekel konec februarja prihodnje leto, viceguvernerki Žumrovi konec junija 2027, guvernerju Vasletu pa 8. januarja 2025.