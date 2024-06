V zgodnjih jutranjih urah sta se začeli razlivati dve reki, v prihodnjih urah pričakujejo še razlivanje Mure

Dopoldan bodo reke še naraščale, ob krajevnih plohah in nevihtah lahko hitro narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki več delih države, ki lahko poplavijo, poplavi lahko tudi padavinska voda, so sporočili z Arsa.

V prihodnjih urah se bo začela razlivati Mura znotraj protipoplavnih nasipov. Dopoldan bodo reke še naraščale, ob krajevnih plohah in nevihtah lahko hitro narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki več delih države, ki lahko poplavijo, poplavi lahko tudi padavinska voda, opozarja Agencija RS za okolje (Arso).

Do sredine dneva še možni krajevni nalivi, reke po državi narasle

Močnejši nalivi so čez noč povzročili kar nekaj preglavic, padavinska voda je zalivala objekte in na ceste nanosila blato, poroča uprava za zaščito in reševanje. Ponoči so narasle reke po vsej državi. Danes do sredine dneva bodo po Sloveniji še nastajali krajevno močni nalivi. Ob tem je možen porast hudourniških vodotokov, opozarja Arso.

Po podatkih Arsa je na postaji Godnje na Krasu v zadnje pol ure padlo 22,5 mm padavin. Krajevni nalivi se bodo predvidoma nadaljevali do sredine dneva. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.

Kakšno vreme nas čaka?

Danes bo sprva oblačno s pogostimi padavinami, predvsem na zahodu tudi nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Popoldne bo dež oslabel in marsikje prehodno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 24 stopinj Celzija.

V sredo bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj.