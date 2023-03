V tem slovenskem kraju so smučali že pred drugo svetovno vojno (FOTO)

Bilo je leta 1966, ko se je tedanje tri leta prej ustanovljeno Turistično in olepševalno društvo na Črnem Vrhu nad Idrijo lotilo smelega projekta – postavili so žičniško napravo in za tiste čase majhen, odročen kraj na vzhodnem delu Trnovskega gozda postavili na smučarski zemljevid Slovenije. Z leti je namreč smučišče Dile kljub majhnosti postalo precej poznano. A tako kot se je slava začela, je potem sčasoma tonila v pozabo. Danes je tam predvsem otroški direndaj. Smučišče Ski Bor, ki ima sicer le malo otroško progo in vlečnico, je bilo že večkrat nagrajeno. Da ne samo smučišče, ampak ...