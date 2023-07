V Kropi kovaški šmaren

Kovaški šmaren je tradicionalna prireditev kroparskih kovačev z razstavami, prikazi kovanja in sejmom domače obrti. Glavni dogodek bo v soboto, 8. julija.

Praznovanje izhaja iz časa kovaštva. Drugega julija 1729 so namreč posvetili cerkev Matere božje oziroma Kapelico, dan njene posvetitve pa je takoj postal največji kroparski praznik. V času praznovanja kovaškega šmarna si poleg zanimivega spremljevalnega programa lahko v živo ogledate prikaz kovaških običajev, ročno kovanje žebljev in sodobnih umetniških izdelkov iz železa, kuhanje oglarske kope, okušate kovaške jedi in se na Placu družite z domačini.

Vrsta dogodkov

V vigenjcu Vice bo prikaz taljenja železove rude, na travniku ob cesti proti Slovenski peči pa bo potekalo kuhanje oglja. Od 9. do 19. ure bo dan odprtih vrat Mežnarije pri Kapelci (delavnice, razstave), v tem času bo mogoč ogled cerkve kroparske Matere božje. Od 10. do 13. ure bo dan odprtih vrat tovarne Novi Plamen, od 10. do 14. ure pa dan odprtih vrat tovarne UKO. Od 10. do 13. ure in od 15. do 18. ure bo dan odprtih vrat vigenjca Vice s prikazom kovanja žebljev. Od 10. do 18. ure bo predstavitev izdelkov domačih obrti, pred hišo št. 31 pa prikaz umetniškega kovanja. Od 10. do 18. bo dan odprtih vrat Kovaškega muzeja in Galerije mozaikov (Kropa 74). Ta dan bo v Kropi še vrsta drugih dogodkov.