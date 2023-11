V Celju prvič martinovali (FOTO)

Okoli 1600 obiskovalcev se je minulo soboto zbralo na Krekovem trgu v Celju, kjer je Zavod Celeia v sodelovanju z druščino Vin.Ce in Hotelom Evropa prvič organiziral martinovanje, ki so ga poimenovali DOBROdošlo VINO. Na njem pa je bilo poskrbljeno tako za ljubitelje žlahtne kapljice kot tudi domačih dobrot pa tudi za sodoben in živahen glasbeni ter plesni utrip.

Obiskovalci so plesali swing, saj je ravno minuli konec tedna v Celjskem domu potekal mednarodni swing festival. FOTO: ZCC

»Zelo smo zadovoljni, da smo bogato ponudbo 25 slovenskih vinarjev ter ponudnikov drugih domačih dobrot nadgradili s spremljajočim programom. In spet se je pokazalo, da lahko s partnerji, v tem primeru Glasbeno šolo Celje, druščino Vin.Ce, društvom Vintage swing in drugimi izpeljemo na kakovostni ravni, obenem pa na nam lasten in kreativen način,« je dejala Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje. Pokušino mošta, mladih, zrelih in penečih vin so dopolnili ponudniki lokalno pridelanih dobrot, okrepčati se je bilo mogoče z ulično kulinariko, vse našteto pa so s pop, rock, filmskimi in drugimi uspešnicami začinili člani Harmonikarskega orkestra Glasbene šole Celje, Andrej Šifrer in udeleženci mednarodnega swing festivala, ki je sicer ves konec tedna potekal v Celjskem domu. Tudi člani druščine Vin.Ce, ki so sodelovali pri organizaciji dogodka, ocenjujejo, da je prireditev v celoti uspela. »To nam potrjujejo nasmejani obrazi obiskovalcev ter premnoge besede zahvale ponudnikov. Verjamemo, da bodo Celjanke in Celjani tudi to prireditev vzeli za svojo in da se naslednje leto znova vidimo na čudovitem Krekovem trgu,« še sklene Voglarjeva iz Zavoda Celeia, ki pri organizaciji zasleduje tudi trajnostne smernice. Med obiskovalci je bila tako dobro sprejeta izposoja kozarcev, prvič pa so na Krekovem trgu zagotovili tudi mobilni pitnik vode.