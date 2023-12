V Brkinih so obudili Štefanovo lučanje

V brkinski vasici Harije so žegnanje konj, ki je po drugi svetovni vojni zamrlo, spet pripravili leta 1993, in sicer na pobudo treh konjarjev iz Ilirske Bistrice, Andreja Jelena, Lada Urbančiča in Jožeta Samse, ter ob pomoči domačina Petra Valenčiča. Letošnji, 30. blagoslov konj v organizaciji domačega Kulturnega, etnološkega, turističnega in športnega društva Alojzija Mihelčiča so združili s proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Obmetavanje z ječmenovim zrnjem in koruzo za zdravje, domovino, boljšo letino in srečo.

Ob navzočnosti številnih obiskovalcev in domačega župnika Stanka Fajdige je žegnanje konj opravil generalni vikar koprske škofije Slavko Rebec. Blagoslova se je udeležilo 22 konjarjev, med njimi je bilo kar 10 žensk. Konji so prejeli kruh za priboljšek, njihovi lastniki pa lično izdelano spominsko kolajno, ki jo je oblikoval Romeo Volk iz Ilirske Bistrice.

Blagoslova se je udeležilo 22 konjarjev. FOTO: Olga Knez

Po blagoslovu so otroci obudili star običaj Štefanovega lučanja oz. obmetavanja ljudi z ječmenovim zrnjem in koruzo za zdravje, domovino, boljšo letino in srečo. Na prireditvi, ki so jo s kulturnim programom popestrili člani Moškega pevskega zbora Dragotina Ketteja z zborovodkinjo Janjo Konestabo in člani ansambla Od Buata, so se spomnili letošnjih dogodkov in dosežkov v vasi. Član domačega KETŠD Ivan Šuštar je prejel priznanje TZS za naj prostovoljca, Nataša Frank pa je za svoj prispevek k pravljičarstvu in didaktičnim igram za najmlajše prejela plaketo občine Ilirska Bistrica za področje kulture.

Nastopil je Moški pevski zbor Dragotina Ketteja. FOTO: Olga Knez

Ob harijskem shodu so izdali že 25. številko lokalnega časopisa Harijske novice, ki izhaja od leta 1999. Priznanje harijske KS so prejeli vsi trije uredniki: Klavdij Ujčič, Zvonko Boštjančič, Alenka Penko.

Ansambel Od Buata FOTO: Olga Knez

Društvo je izdalo tudi prospekt Štefanovo z vsebinami o življenju in delovanju mučenca in zavetnika harijske cerkve sv. Štefana ter običajih, ki od nekdaj spremljajo praznovanje štefanovega. Obiskovalci so si ogledali tudi jaslice, ki bodo na ogled do svečnice.