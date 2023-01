V 60 letih od obrtnih delavnic do robotizacije

Na današnji dan pred 60 leti je idrijska občinska skupščina uradno sprejela sklep o ustanovitvi podjetja za proizvodnjo komutatorjev, tj. Tovarno kolektorjev Idrija. Iz podjetja z nekaj deset zaposlenimi, enim produktom, enim kupcem in eno proizvodno lokacijo se je Kolektor v 60 letih razvil v poslovni sistem s tremi močnimi skupinami, Kolektor Mobility, Kolektor Technologies in Kolektor Construction, ki pod svojo streho združujejo več kot 40 podjetij doma in po svetu, 6000 zaposlenih ter razvejan portfelj izdelkov in storitev.

V Idriji je danes sedež 40 podjetij. FOTO: Kolektor

Prav na pragu svoje 60-letnice je Kolektor dosegel še en mejnik – več kot milijardo evrov prometa. Stojan Petrič, dolgoletni predsednik uprave in sedanji predsednik sosveta: »Pogled na preteklih 60 let Kolektorja dejansko pokaže dve ključni obdobji. Prvih 30 let, ko je bil Kolektor domače jugoslovansko podjetje in v lasti tujega kapitala, in drugih 30 let, ko se je otresel tujega lastništva. S tem se je začela eksponentna rast družbe in prav drugo obdobje je dokaz uspešnega slovenskega menedžmenta, ki je ne samo nemškemu in ameriškemu menedžmentu pokazal enakovrednost, ampak ju je s poslovnimi modeli in odločitvami celo prehitel. Tako je nemško podjetje Kaut & Bux, ki je bilo 20 let lastnik Kolektorja, šlo v stečaj ter na koncu pristalo v rokah svoje hčere, družbe Kolektor. Kasneje je prerasel tudi ameriškega lastnika, ki je bil petkrat večji, danes pa je 40-krat manjši.« Kolektor pa ne misli zaspati na lovorikah, ampak se pripravlja na nov zalet.

Začetki Kolektorja so bili skromni. FOTO: Marjan Zaplatil

»Danes je Kolektor konglomerat, ki spreminja modele vodenja in upravljanja vsaj vsakih šest let. Je skupina z 1,1 milijarde evrov letnega prometa, transnacionalno kulturo, z več kot 40 podjetji po svetu. Kolektor ima notranji trg nakupa in prodaj delnic, ki pa jih lastniki ne prodajajo, ampak čuvajo kot svoje zlato. Družba Kolektor je zgrajena na treh temeljih, Kolektor Mobility, Kolektor Construction in Kolektor Technology. Aktivno posega v prevzeme podjetij, ki se sinergijsko vključujejo, in stalno investira v organsko rast. V zadnjih 20 letih je za 15-krat povečala letne prihodke, kar je za tovrstne programe več kot uspešno, in zaposluje okoli 6000 delavcev. Naša bodočnost je v robotizaciji in digitalizaciji procesov, za te procese imamo svoje kadre,« konča Stojan Petrič.