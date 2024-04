Urška Klakočar Zupančič Slovencem polaga na srce: Vzgajati moramo prave moške (VIDEO)

Vse več raziskav ugotavlja, da se mladina obrača na desno, trend je opazen predvsem med moško populacijo. Poročilo z naslovom Stanje ameriških moških 2023: od zmede in krize do upanja kaže, da več kot polovica mladih moških meni, da je moškim v Ameriki težje kot ženskam, to je razlog, da si želijo, da bi družba spet postala bolj konservativna.

Galupova raziskava prav tako kaže spremembo v političnih pogledih mladih moških v zadnjih 20 letih, ugotavlja, da so mladi moški bolj konservativni kot liberalni (31 odstotkov v primerjavi s 24 odstotki). Za Delo je dr. Žan Lep, docent socialne psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in Pedagoškega inštituta v Ljubljani, razložil, da premik v desno, ki ga raziskovalci zaznavajo, ni dramatičen. »Ne gre za to, da bi demokrati postajali skrajno desni, ampak za to, da se premikajo na področje zmernosti, v Evropi bi rekli, da na sredino.«

O vse bolj desno usmerjenih moških pa je v odaji Marcel na TV Slovenija govorila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Po njenem mnenju se morda desnokonservativni moški »čutijo ogrožene, morda se ob tem, ko dejansko prihaja več žensk na površje – vsaj v Sloveniji jih je na visokih položajih kar precej, tudi na visokih političnih položajih – počutijo ogrožene in se pač zatekajo k nekim tradicionalnim vrednotam, k nekemu nazadnjaštvu, ne vem.«

In še: »Če se moški obračajo na desno v smislu nekega političnega prepričanja ali nekega tradicionalizma, pa je treba razmisliti, kaj počnemo narobe. Vzgajati moramo prave moške.«