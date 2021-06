To nas kmalu čaka na slovenskih cestah: veste, kako ravnati? (VIDEO)

V času predsedovanja Slovenije svetu EU, ki nas čaka v drugi polovici tega leta, se bomo na cesti verjetno večkrat srečevali z vozili s spremstvom. Kranjski policisti so objavili natančna navodila, kako ravnati v takšnih primerih.Policijska vozila za spremstvo varovane kolone so označena z rdečimi in modrimi svetilkami.Vozniki morajo takoj ustaviti svoje vozilo, drugi udeleženci cestnega prometa pa se morajo umakniti z vozišča ter dati prosto pot vozilu, ki daje tak znak, in vozilu oz. vozilom, ki ga spremljajo. Vozniki morajo ustaviti svoja vozila ob robu ali zunaj vozišča. Vožnjo smejo nadaljevati šele, ko mimo odpelje vozilo oz. ko mimo odpeljejo vsa vozila v koloni, vključno z zaključnim vozilom, ki daje znak z rdečo in modro svetilko.Če vozilo s spremstvom srečate na avtocesti, zmanjšajte hitrost in se umaknite na odstavni pas.