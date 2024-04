Težje do preiskave. Vlada potrdila predlog novele zakona

Vlada je včeraj na seji potrdila predlog novele zakona o kazenskem postopku, s katerim med drugim zaostruje pogoje za preiskavo elektronskih naprav posameznika. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je na novinarski konferenci po seji vlade dejala, da bosta policija in tožilstvo z novelo ohranila ustrezna orodja za preiskavo in pregon spletnih groženj, kar se denimo pojavlja v zadnjem času.

Ustavno sodišče je julija lani namreč ugotovilo, da so nekatere določbe zdajšnjega zakona, ki med drugim urejajo pridobitev prometnih podatkov posameznika, torej načina komuniciranja prek elektronskih naprav, neskladne z ustavo. Sodišče je določbe razveljavilo, pri čemer začne razveljavitev veljati 12. avgusta. Po navedbah ministrstva za pravosodje je tako temeljni cilj predloga novele zakona pravočasna prilagoditev postopkovnih določb za pridobivanje prometnih podatkov s področja elektronskih komunikacij in bančnih podatkov z odločbo ustavnega sodišča. Ministrstvo za pravosodje je zožilo katalog kaznivih dejanj, pri katerih je za izsleditev storilca nujna pridobitev prometnih podatkov, izhaja iz predloga novele zakona.

Poleg tega je ministrstvo s predlogom zamejilo trajanje hranjenja prometnih podatkov za namen pridobivanja v okviru kazenskega postopka. »Imamo težko nalogo upoštevati odločbo ustavnega sodišča in hkrati zagotoviti pravne podlage, ki bodo omogočile učinkovito preiskovanje in pregon najtežjih kaznivih dejanj,« je še dejala ministrica za pravosodje Andreja Katič. Meni, da jim je po številnih usklajevanjih uspelo policiji in tožilstvu zagotoviti učinkovita orodja za delo.

Poleg tega želi ministrstvo z novelo zakona uresničiti ustavno odločbo, v katerem je sodišče presojalo varstvo zakonitosti in predlog za odložitev ali prekinitve izvršitve zaporne kazni. Želi tudi uresničiti ustavno odločbo, v kateri je sodišče presojalo nadomestno izvršitev zaporne kazni.

Predlog novele implementira tudi dve direktivi Evropskega parlamenta, in sicer glede pravice do dostopa do odvetnika na način, da policija od osumljenca ne sme zbrati obvestil in o tem narediti uradnega zaznamka, če njegov zagovornik ne pride v določenem roku. Z novelo ministrstvo predlaga še podaljšanje šesturnega zadržanja oseb, katerih zaslišanje bi bilo v prihodnje težko izvedljivo, na največ 12 ur. V praksi se ta določba uporablja v povezavi s kaznivim dejanjem prepovedanega prehajanja meje pri tujcih iz tretjih držav, ki izrazijo namero, da bi vložili prošnjo za mednarodno zaščito.