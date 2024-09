TEŠ čakajo še težji časi, Hanžek: »Cela Slovenija je izigrana«

Problematika Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) in prihodnost njenega šestega bloka, ki je že leta finančno nevzdržen, za zdaj ostaja nerazrešena. TEŠ 6, ki je bil ob zagonu obravnavan kot velik uspeh, danes deluje z visoko izgubo zaradi visokih stroškov premoga in emisijskih kuponov, o čemer je bilo danes govora v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija.

Prihodnost elektrarne je negotova, saj stroški obratovanja naraščajo, cene elektrike pa so na trgu mnogo nižje. Pričakuje se, da bi lahko do leta 2026 stroški proizvodnje presegli ceno prodane elektrike za več kot polovico. Ali bo elektrarna sploh lahko delovala do leta 2054, kot je bilo načrtovano?

Gostje v oddaji so bili ključni akterji slovenske energetike in politike, vključno z ministrom za okolje in energijo Bojanom Kumrom ter generalnim direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Tomažem Štokljem, pa tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, nekdanji politik Gregor Golobič in ekonomist Maks Tajnikar. Oddajo je vodila Erika Žnidaršič.

Korupcija in zavajanje

Razpravljali so o prihodnosti TEŠ in možnostih za rešitev. Nekateri predlagajo prenos TEŠ-a in Premogovnika Velenje na Slovenski državni holding (SDH), kar bi zmanjšalo breme HSE-ja. Drugi menijo, da bi morala država pri Evropski komisiji izpogajati državno pomoč, podobno kot so to storile nekatere druge države, na primer Poljska in Romunija. Vendar se zdi, da je možnost odloga plačila emisijskih kuponov majhna.

Uroš Rotnik zanika kakršno koli krivdo. FOTO: Špela Kuralt/delo

Zgodba TEŠ 6 je sicer globoko prepletena z obtožbami o korupciji in zavajanju. Projekt je bil preplačan za pol milijarde evrov, a kljub več preiskavam in obtožnicam še vedno ni oseb, ki bi odgovarjale za finančne nepravilnosti.

Uroš Rotnik, nekdanji direktor TEŠ-a, ostaja ena izmed osrednjih osebnosti škandala, a sam vztraja, da je bilo njegovo delo neoporečno: »Tako projekcijo tržne cene elektrike kot cene kuponov je delala vedno služba trženja na HSE. [...] Takrat je bil vodja službe trženja gospod doktor Tomaž Štokelj,« je poudaril.

Vseeno pa ostajajo nepravilnosti, ki jih preiskuje pravosodje, vendar je zaradi dolgotrajnih postopkov tveganje, da bi primer zastaral, precejšnje.

Od leta 2014 do lani je Teš praktično ves čas v rdečem

Plače zaposlenih v HSE in TEŠ so bile kljub izgubam visoke, mnogi zaposleni so prejemali nadpovprečno visoke zneske. Nekateri so dobivali tudi več kot 30.000 evrov, 16 zaposlenih nad 10.000 evrov, 106 zaposlenih pa nad 4.000 evrov neto, izguba pa se je iz leta v leto poglabljala. Obenem so nekateri iz energetskih krogov blizu političnim elitam, kar postavlja pod vprašaj objektivnost odločitev in odgovornost vodenja podjetja.

Peter Dermol. FOTO: Jure Eržen/delo

Projekcije stroškov, izdelane v državni energetiki, ki jih je neuradno pridobila Tarča, kažejo, da bi imel Teš leta 2026 kar 185 evrov stroškov pri proizvodnji ene megavatne ure električne energije, konkurenca pa naj bi takrat to količino na trgu prodajala za 89 evrov. Torej za več kot pol manj. »Vsaka dodatna megavatna ura, ki se proizvede, povečuje izgubo,« je za Tarčo povedal direktor Elesa Aleksander Mervar.

Izguba bi ob nespremenjenem režimu obratovanja elektrarne do leta 2033 lahko dosegla celo dve milijardi evrov, krepko več, kot je stal že preplačan šesti blok.

Težave TEŠ 6 tako niso zgolj gospodarske, temveč tudi politične in pravosodne, kar odpira vprašanja o prihodnosti celotne slovenske energetike.

»Ljudem na položajih se nič ne zgodi«

»Vsi, cela Slovenija je izigrana, po drugi strani pa prebivalci Velenja in Šoštanja že čisto na začetku. Žal so se oni pustili zavajati tem ljudem, ki so hoteli fino zaslužiti. [...] Sedanji župan Velenja je bil direktor Teša. Zakaj ni takrat začel delati, zdaj pa joka, da je vse narobe? Natančno je vedel, kaj bo s premogom, kaj bo z rudnikom in tako naprej. Predvsem prebivalci Šaleške doline bi morali svojim gospodarjem postaviti izračun, ne pa celi Sloveniji,« je dejal predsednik nekdanje parlamentarne preiskovalne komisije o Tešu 6 Matjaž Hanžek.

»Nekoga, ki je sendvič ukradel, bodo preganjali, zapirali, ljudje, ki pa imajo neke veze in so na položajih, se jim nič ne zgodi,« je pristavila Franja Dobnik iz Šoštanja.