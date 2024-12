Tako so počastili terapevtsko psičko v zaporu na Dobu

V zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni so se razveselili posebnih gostij – obiskali sta jih vodnica Tjaša in terapevtska psička Misty. Vodilo Slovenskega društva za terapijo s pomočjo živali – Ambasadorjev nasmeha je, da omogoči popestritev vsakdanjika in rehabilitacije osebam v različnih ustanovah.

Ta čas druženja me je prestavil v nekdanje življenje, ko smo imeli doma psa.

Že pogovor o tem, da jih bo v zavodu obiskal terapevtski pes, je pri obsojencih vzbudil nestrpno pričakovanje in izvabil številne nasmehe; nekateri so namreč na prestajanju zaporne kazni že vrsto let in pogrešajo stik z živaljo. Misty je pokazala nekaj trikov in uspešno našla vse skrite priboljške, obsojencem pa je največ pomenilo, da so jo lahko pobožali, ji metali žogico ter preživeli popoldne v zaporu v malce drugačnem vzdušju.

Darilo ob slovesu

Nasmejanih obrazov

Obisk terapevtskega psa v ZPKZ Dob pri Mirni je na obsojence vplival zelo pozitivno, po delavnici pa so izrazili željo po vnovičnem živalskem obisku. Eden od obsojencev je po dogodku zapisal: »Prepričan sem, da nam je prav vsem udeležencem ta živalski kontakt dobro del, in posledično smo se po koncu druženja od njiju poslovili nasmejanih obrazov. Veseli smo bili te izkušnje, odziv pa je bil pri vseh enak – sreča, veselje, sproščenost. Odkrito lahko zapišem, da me je ta čas druženja prestavil v nekdanje življenje, ko smo imeli doma psa, ki nam je lepšal življenje več kot desetletje. Zame je bil ta dan čudovit, zato se zahvaljujem vsem za organizacijo druženja.«

Ob koncu srečanja so obiskovalkama v zahvalo podarili sliko Misty, ki jo je ustvaril obsojenec, in še dodatno izrazili hvaležnost za prijazen obisk.