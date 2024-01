Ste videli, kako je bilo za novo leto v Postojni? (VIDEO)

»Zvone Černač se počuti razočarano.« To so besede, ki so se le nekaj ur pred novim letim pojavile na uradnem profilu poslanca SDS Zvoneta Černača.

Pospremil jih je s posnetkom iz Postojne, s Titovega trga, kjer je videti, da ljudi na mokrih ulicah praktično ni. Nekaj je okrašenih dreves in luči, ki dajejo praznični pridih, oder in drsališče samevata, stojnice so zaprte, novoletnega vzdušja pa enostavno ni.

Odpovedali silvestrovanje na prostem

Iz objave na spletni strani občine je sicer razvidno, da je bilo zaradi slabih vremenskih razmer silvestrovanje na Titovem trgu v Postojni odpovedano:

»Četudi se zaključek leta torej ne bo odvil ravno po načrtih, bo začetek in vstop v novo leto prav gotovo vseeno lep, prijeten, vesel in glasen. Izkoristite najdaljšo noč v letu v krogu svoje družine, prijateljev, sosedov. Naj bo današnji večer nepozaben. Srečno!«

Po predhodnih načrtih bi od 22. ure na zadnji dan leta 2023 naprej moral nastopati Vili Resnik s spremljevalno glasbeno skupino.

Poročali smo že, da so silvestrovanje zaradi slabega vremena preložili ponekod v tujini, denimo v Gorici, Vidmu in Tržiču.

