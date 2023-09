V Ljubljani dražji vrtec: za toliko se bodo dvignile cene

Ljubljanski mestni svet bo konec septembra odločal o 27-odstotni podražitvi cen vrtcev, pišejo Finance. Cene bi se zvišale že z oktobrom. Po predlogu župana Zorana Jankovića bi starši povprečno plačali 15 odstotkov več za vrtec, razliko 12 odstotkov pa bi kril mestni proračun, saj MOL poleg obstoječih popustov uvaja novo draginjsko subvencijo, pišejo Finance.

Medtem ko so javni vrtci po ostalih slovenskih mestih dvigovali cene že lani, bo podražitev, kot kaže, že naslednji teden doletela še starše v Ljubljani. Nazadnje so se cene javnih vrtcev v Ljubljani zvišale septembra 2019, in sicer za 19 odstotkov.

Janković navaja številne razloge za dvig cen, med drugim: višje stroške, zvišanje minimalne plače, povečanje plače za pomočnice vzgojiteljic, zvišanje regresa za letni dopust, zvišanje regresa za prehrano, sprostitev izplačila redne delovne uspešnosti ...