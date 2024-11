So to res daleč najdražje nepremičnine v Ljubljani? Imamo pojasnila ministrstva (FOTO in VIDEO)

Pred dnevi je po družbenih omrežjih zakrožil video poslanca NSi Aleksandra Reberška, ki se je jezil zaradi postavitve novih stražarskih hišic okoli varovanih institucij. Po njegovih besedah naj bi država zanje odštela skoraj pol milijona evrov, kar znaša 40 tisočakov za kvadratni meter.

Na ministrstvu za notranje zadeve smo preverili, ali je postavitev ene takšne hišice res stala 94.000 evrov. Kot so nam pojasnili, skupna okvirna pogodbena vrednost za izdelavo, dobavo in postavitev stražarskih hišk na petih lokacijah v Ljubljani znaša z davkom 447.732,67 evra. Izvajala se bo v obdobju treh let na podlagi posameznega naročila.

Nova stražarska hiška ob državnem zboru. FOTO: Matej Družnik/Delo

V ceni tudi odstranitev starih in dostava

Končna cena posamezne stražarske hiške po njihovih besedah vključuje sledeče:

• stražarsko hiško kot proizvod, finalno izdelano v delavnici izbranega izvajalca okvirnega sporazuma;

• dostavo v Ljubljani (upoštevati je treba, da gre za dražjo mehanizacijo za prevoz izdelane stražarske hiške in njeno postavitev);

• izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za odstranitev obstoječe stražarske hiške;

• izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za postavitev nove stražarske hiške na novo podložno ploščo;

• priključitev stražarske hiške na električne instalacije.

»Bistvo stražarske hiške je, da na čim manjši površini zagotavlja vse elemente za varno opravljanje dela policistom (protibalistična zaščita, dober pregled nad zunanjostjo in okolico) in ustrezne mikroklimatske pogoje. V fazi projektiranja smo pridobili vsa potrebna soglasja, vključno s soglasji Mestne občine Ljubljana in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zaradi specifičnosti stražarske hiške cene ni možno primerjati z nepremičninskimi izračuni cene na m2,« zagotavljajo na ministrstvu.

Na petih lokacijah

Stare hiške so bile po besedah pristojnih dotrajane in neprimerne za delo, zato je bila njihova menjava oziroma njihova postavitev na lokacijah, kjer stražarske hiške do zdaj še ni bilo, nujno potrebna.

Nove stražarske hiške boste lahko opazili na naslednjih lokacijah:

• Gregorčičeva ulica 25, pred stavbo Vlade RS;

• Erjavčeva cesta 15, pred stavbo Urada predsednika RS;

• Šubičeva ulica 4, pred stavbo Državnega zbora RS;

• Štefanova ulica 2, ob stavbi ministrstva za notranje zadeve;

• Windischerjeva ulica, ob ambasadi ZDA.