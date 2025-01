So komunizem izpustili namenoma, ali je šlo za napako? Na nacionalki odgovarjajo ...

Inavguracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je bil velik dogodek in posledično jo je bilo mogoče spremljati v skorajda vseh državah sveta. Ne le preko spleta, poskrbljeno je bilo tudi za tiste, ki spletne povezave ali elektronskih naprav nimajo. V Sloveniji, kjer je bilo zanimanje za inavguracijo veliko, ne nazadnje je prva dama postala v Sevnici rojena Melania Trump, je bilo mogoče neposredni prenos spremljati tako na nacionalni kot komercialni televiziji.

Da bi Trumpa vsi razumeli, so pri obeh poskrbeli za tolmačenje v slovenščino, a so ostra ušesa nekaterih opazila zanimivo razliko v prevodih. Ko je ameriški predsednik govoril o tem, kako je leva opcija ameriško zgodbo »izmaličila z neresnicami«, je med drugim govoril tudi o tem, kako so »Združene države Amerike uspešno premagale suženjstvo, zagotovili državljanske pravice, premagali komunizem in fašizem ter zgradili eno najbolj pravičnih, enakopravnih in uspešnih držav v človeški zgodovini«.

Delo tolmača ni enostavno

Če je tolmačka komercialne televizije precej uspešno slišala in v slovenščino prevedla vse Trumpove besede, pa je tista na nacionalni televiziji »pozabila« omeniti komunizem. Mnogi so pri tem zastrigli z ušesi. Je šlo za napako ali namerno izpustitev sistema, ki smo ga nekoč poznali tudi v Sloveniji.

Vprašanja o tem smo naslovili na RTV Slovenija, kjer so nam odgovorili: »Simultano tolmačenje je eden najtežjih poklicev z najvišjimi profesionalnimi standardi, ki jih morajo izpolnjevati vsi akreditirani tolmači v evropskih institucijah in člani Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije (ZKTS). Po veljavnih merilih in tolmaških poklicnih standardih transkript tolmačenja v nobenem primeru ni verodostojen zapis razprav. Na Televiziji Slovenija tolmačijo člani ZKTS, ki imajo bogate izkušnje in sicer redno tolmačijo za državne ustanove v Sloveniji, institucije EU, mednarodne organizacije, znanstvene in kulturne ustanove, itd.«

»Simultano tolmačenje, ki sta ga zagotovila tolmača za prenos inavguracije 47. predsednika ZDA Donalda Trumpa, je bilo namenjeno lažjemu spremljanju dogodka. Pri tolmačenju v živo govorov, za katere tolmači ne dobijo izvirne predloge vnaprej – da bi si prevod lahko vnaprej pripravili – ni mogoče tolmačiti dobesedno in lahko pride do povzemanja ali določenih izpustov. Izpust besede komunizem tako glede na poklicne tolmaške standarde kot tudi po zagotovilu tolmačke ni bil nameren in se je zgodil pri povzemanju v živo,« so zagotovili na nacionalni televiziji.