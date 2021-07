Smrtno nevarna past za voznike (FOTO)

Kilometer smrti

Bi lahko občina Jesenice, saj prav njihovim prebivalcem ta prekleti kilometer smrti predstavlja največjo grožnjo ob vsakem začetku tedna, namenila del zemljišča od platoja Hrušica do platoja Karavanke za dodaten odstavni pas ali namenila zemljišče v bližini za nujno potrebna parkirna mesta? »Občina Jesenice pristojnosti za umik grožnje s cestišča na avtocesti nima. Upravljavcu avtoceste Darsu pobudo za izboljšanje prometne varnosti lahko pošlje, pri čemer pa nima pristojnosti določanja, na kakšen način naj se to izvede. Zemljišč, ki bi jih lahko ponudila za ureditev odstavnega pasu ali izvoza na parkirišče za tovornjake priklopnike, nimamo,« smo dobili odgovor Ines Dvoršak iz občinskih pisarn.

Odsek med počivališčem Hrušica in izvozom z avtoceste pred vstopom na predel mejnega prehoda Karavanke je dolg kilometer. Štiri tragične prometne nesreče na avtocesti in zadnja na priključku s počivališča so se pripetile v zadnjih petih letih. Ena smrt na leto na tem kilometru, vse posledica trka osebnih vozil v zadnji del tovornjaka, ki stoji v koloni na voznem pasu ob koncu gorenjske avtoceste. Vozniki tovornjakov morajo čakati na zeleno luč za uvoz v karavanški predor.Kdaj so se zgodile nesreče s smrtnim izidom kot posledica naleta osebnega vozila v zadnji del tovornjaka? Ena v nedeljo, tri v ponedeljek in ena v torek. »Karavanški predor ni zaprt, v nedeljo le velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 tone do 21. ure na slovenski strani. V Republiki Avstriji enaka prepoved velja do 22. ure. Zastoj nastane po sprostitvi prometa in običajno traja do ponedeljka popoldne. Policija je ves čas zastojev prisotna na tem delu avtoceste, pred mestom zastoja je postavljena prometna signalizacija, ki voznike opozarja na kolono. Znižana je tudi najvišja dovoljena hitrost na 80 km/h,« je pojasnils PU Kranj. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji vožnjo tovornim vozilom razen izjem ob nedeljah prepoveduje.»Največja gostota tovornega prometa pred predorom Karavanke je ob ponedeljkih, občasno tudi ob torkih zjutraj in nedeljah zvečer, ko preneha odredba o omejitvi prometa za tovorna vozila. Predor načeloma nikoli ni zaprt. Zaprt je le, ko se zaradi mejne kontrole začne nabirati kolona v predoru, kar je z vidika prometne varnosti nedopustno, ali v primeru prometne nesreče,« je pojasnilaiz Darsa: »Za večjo prometno varnost v predoru in za preprečitev zapiranja predora je pred njim nameščen t. i. dozator, ki na določen časovni interval postopno spušča tovorna vozila v predor. Na ta način zagotavljamo, da v predoru v določenem časovnem preseku ni preveč tovornih vozil. Ker je dotok tovornih vozil večji, kot jih lahko spustimo v predor, pred njim nastaja kolona.«Čakajoča kolona na voznem pasu predstavlja smrtno nevarno past za voznike osebnih vozil. Ali Dars kot upravljavec avtoceste nima pristojnosti umakniti grožnje s cestišča, saj je dejstvo, da se kljub opozorilom in signalizaciji ob cesti dogajajo prometne nesreče s smrtnim izidom? »Vozniki so o nevarnosti ustavljenih vozil na avtocesti večkrat obveščeni s prometno signalizacijo. Kolona tovornih vozil v tem primeru ne pomeni kolone pokvarjenih tovornih vozil, za katero ima Dars pooblastilo za odstranitev z vozišča.Dars poskuša na različne načine zmanjševati nevarnost naletov, nimamo pa podatka, ali nalete povzročajo tudi drugi razlogi, kot so uporaba telefonov, varnostna razdalja, alkohol, utrujenost, neprimerna hitrost,« smo prejeli odgovor in ob tem še dodatek policije: »Umika tovornih vozil zaradi zastoja ni mogoče zahtevati. Voznik tovornjaka ne krši predpisa. Če naleti na zastoj, mora vključiti vse štiri utripalke. Je pa prekršek, če bi bila v prometu tovorna vozila še v urah, ko velja odredba o omejitvi prometa, razen v primeru izjem.«Dejstvo: zaustavitev vozila zaradi kolone na voznem pasu ne pomeni kršitve. Če bi to veljalo, bi kršitev predstavljala tudi ustavitev vozila pred mejnim prehodom ali pred prometno nesrečo. »Na zastoj se voznike opozarja s prometno signalizacijo že na območju Ljubljane, ravno tako se nanje opozarja prek medijev in drugih platform, vendar voznikov predvsem tovornih vozil to ne odvrne, saj je v Šentilju, ki velja za alternativo, običajno enak ali še daljši zastoj,« pove Kos iz PU Kranj.Domačini, ki uporabljajo izhod Hrušica, so prepričani, da bi se ob platoju Karavanke dalo urediti več parkirnih mest ali pa celo dodaten odstavni pas za tovornjake, ki zasedajo vozni pas in so tako smrtno nevarni voznikom osebnih vozil. Na Darsu povedo, da je upravljavec platoja ministrstvo za javno upravo. Načrtovanje preureditve platoja poteka, pri čemer izpostavljajo, da je kapaciteta platoja bistveno manjša od potreb glede na število tovornih vozil. Policija na drugi strani v zvezi z infrastrukturo lahko daje le pobude in okrepi nadzor, tudi z dodatno patruljo avtocestne policije. To je pa tudi vse! Epilog? Čakamo naslednjo smrtno žrtev prekletega kilometra smrti na koncu gorenjske avtoceste.