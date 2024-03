Študenti višje strokovne šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana (BIC Ljubljana) so se uvrstili med deseterico izbranih v finale mednarodnega tekmovanja NASA HUNCH Culinary Challenge! Na polfinalno tekmovanje se je ekipa BIC Ljubljana v začetku letošnjega leta med 50 šolami uvrstila kot ena od štirih evropskih držav. V Houston na finalno tekmovanje, ki bo potekalo 17. aprila 2024, pa odhajajo kot edina evropska šola, preostale šole, ki so se uvrstile na tekmovanje, prihajajo iz Amerike. Za tekmovanje so pripravili ješprenj s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem. Študenta ži...