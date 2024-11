Še niste zamenjali gum?

Jutri začnejo veljati zahteve o zimski opremi, izjema je seveda priobalni pas. Zato tudi tokrat skupaj z nekaj nasveti Zveze potrošnikov Slovenije objavljamo aktualni test zimskih pnevmatik AMZS, ob njem pa še preizkus celoletnih pnevmatik, ki so v zadnjih letih vse bolj priljubljene. Veliki test zimske »obutve« V zadnjem testu zimskih pnevmatik so evropski avtomobilski klubi in potrošniške organizacije preizkusili 28 pnevmatik v dveh velikostnih razredih, splošna ugotovitev pa je, da je na trgu precej zelo dobrih in dobrih pnevmatik, še vedno pa tudi kakšna, ki se ji je bolje v velikem loku...