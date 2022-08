Se maske s septembrom vračajo v šole? Tako je sklenila skupina

»Ključna ukrepa v šolstvu sta prezračevanje in ukrep, vezan na izločanje okuženih oseb iz kolektiva,« je sporočila Nina Pirnat, vodja skupine za področje vzgoje in izobraževanje, ki deluje znotraj posvetovalne skupine. Pri tem je poudarila pomen samotestiranja: »Ključno bomo zmanjšali prenos okužb v populaciji, če osebe z akutno okužbo dihal oziroma osebe, ki so okužene, v šolo sploh ne pridejo. Zato velja priporočilo, da oseba, ki ima akutno okužbo dihal, ostane doma, se samotestira. Ključno je, da je vse to samotestiranje vezano na dom in ne na šolo. To pomeni, da oseba, ki ima virus sars-cov-2, v kolektiv sploh ne vstopi.«

Priporočila bodo veljala za vse šolajoče se.

Samostestiranje za vse?

Obdobnega samotestiranja, torej za tiste, ki nimajo akutnih okužb dihal in nimajo stikov s potrjeno pozitivno osebo, zdaj še ne bo. Začelo bi se, ko bi bila stopnja okužb v populaciji tako visoka, da bi po scenariju, ki ga pripravlja krovna skupina, to morali začeti početi. Konkretnih številk Pirnatova ni zaupala.

Koliko testov bodo šolarji dobili? Pirnatova pravi, da so priporočila šele sprejeli, zato še nimajo podatkov o tem, so pa priporočili da »sete za samotestiranje dobi celotna vertikala izobraževanja, tudi tisti v višjem in visokošolskem študiju«.

Evidenc o samotestiranju otrok v šolah ne bodo vodili: »Odgovornost je na vsakem posamezniku in starših, da pomislijo, da je covid, dajmo se testirati, saj ne želimo, da okužba pride v kolektiv.«

Maske nazaj v šole?

Nošenja mask niso obravnavali, Pirnatova ob tem poudarja, da ni usmeritve, da bi bile v šolskem procesu, v šoli, prisotne.

Nekaj sprememb je tudi pri cepljenju: drugi poživitveni odmerek priporočajo predvsem oskrbovancem v domovih za starejše občane in vse starejše od 60 let.